День рождения «Медного всадника»: Петербург празднует 354 года со дня рождения Петра I

Ко дню рождения Петра I в городе на Неве подготовились.

На этой неделе Петербург вспоминает своего создателя. Петру I исполнилось 354 года. Город подготовился основательно: улицы украсили сотни праздничных плакатов и ярких экранов с портретами императора.

В Петропавловском соборе, где покоится царь, по традиции возложили цветы и отслужена заупокойная лития, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Для Петербурга Петр — не просто исторический персонаж из учебника. Это человек, который буквально «выстроил» современную Россию.

Что он успел сделать?

До Петра у нас не было нормального флота и регулярной армии. Он открыл первый в стране музей (Кунсткамеру), основал Академию наук и первый университет.

Именно при нем Россия стала империей, с которой начал считаться весь мир. А еще он научил страну строить заводы и верфи. В общем, масштаб личности такой, что празднует весь город.

Ксения Петербургская: народная заступница и хранительница города

Почти одновременно с днем рождения царя петербуржцы отмечали еще одну важную дату — 6 июня. Это день памяти святой Ксении Петербургской. Если Петр — это мощь и величие города, то Ксения — его душа и утешение.

В этот день тысячи людей пришли на Смоленское кладбище. Там стоит знаменитая зеленая часовня, где хранятся мощи святой. Люди верят: если написать Ксении записку с просьбой или просто прикоснуться к стенам часовни, она обязательно поможет.

Почему её так любят?

История Ксении берет за душу. После внезапной смерти мужа она раздала всё имущество бедным и 45 лет скиталась по улицам. Она носила одежду мужа и называла себя его именем, приняв на себя тяжелый подвиг юродства.

Ксению официально признали святой в 1988 году, но в народе её любили всегда. Для многих она остается главной защитницей города на Неве.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петропавловка станет сердцем Петербурга в День России.