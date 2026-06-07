«К себе нежно» и совершенно бесплатно: 5 причин заглянуть на кинофестиваль в Гатчине
С 23 по 27 июня Гатчина превратится в большую киноплощадку. Здесь пройдет 32-й международный фестиваль «Литература и кино». Это старейший в России форум, где оценивают не просто фильмы, а то, как мастерски режиссеры переносят книги на экран.
География и участники: от Сибири до Индии
В этом году программа получилась по-настоящему масштабной. На конкурс прислали десятки заявок, из которых отобрали 55 лучших работ, пишет 78.ru.
География впечатляет: наряду с российскими новинками мы увидим кино из Беларуси, Сербии и даже далекой Индии.
Что важно: в списке нет «жанровой скуки». Будет всё:
- Большое игровое кино и короткометражки.
- Мультфильмы для детей.
- Документальные расследования.
- И даже современные сериалы.
В конкурсе участвуют и крупные студии-гиганты, и совсем молодые авторы, которые только начинают свой путь.
Главная фишка — живое общение
Этот фестиваль — не просто поход в кинотеатр за попкорном. Здесь всё по-взрослому, но душевно. Перед каждым сеансом режиссер лично представит свою работу.
А после титров никто не разбегается: зрители могут поспорить, задать вопросы и обсудить увиденное с создателями фильма. Это редкий шанс узнать, «что хотел сказать автор», из первых уст.
За что поборются кинематографисты?
Наград много — более 15 номинаций. Самая престижная из них — Гран-при «Гранатовый браслет». Это дань памяти писателю Александру Куприну, который очень любил Гатчину.
Также жюри выберет лучших актеров, операторов и композиторов. Кстати, призы за музыку и камеру носят имена легенд — Андрея Петрова и Андрея Москвина.
И, конечно, свой голос отдадут зрители: приз зрительских симпатий часто оказывается самым ценным для режиссеров.
Классика и громкое открытие
Откроет фестиваль картина Ивана Китаева «К себе нежно». Но одними новинками сыт не будешь, поэтому организаторы подготовили мощную ретроспективу:
- К 90-летию Станислава Говорухина покажут три его легендарных фильма.
- К 120-летию Александра Роу — великого сказочника — покажут четыре его знаковые работы. Это отличный повод сходить в кино всей семьей и показать детям настоящую магию без компьютерной графики.
Как попасть и где смотреть?
Основные площадки фестиваля — кинотеатр «Победа» и Городской Дом культуры.
Самый приятный бонус: почти на все показы и творческие встречи вход абсолютно бесплатный. Платить придется только за билеты на торжественные церемонии открытия и закрытия.
Фестиваль проводится при поддержке местных властей, так что уровень организации обещает быть на высоте. Если любите хорошее кино и умные книги — планируйте поездку в Гатчину на конец июня!
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