«К себе нежно» и совершенно бесплатно: 5 причин заглянуть на кинофестиваль в Гатчине

Столица Ленинградской области, станет местом проведения 32-го Международного кинофестиваля.

С 23 по 27 июня Гатчина превратится в большую киноплощадку. Здесь пройдет 32-й международный фестиваль «Литература и кино». Это старейший в России форум, где оценивают не просто фильмы, а то, как мастерски режиссеры переносят книги на экран.

География и участники: от Сибири до Индии

В этом году программа получилась по-настоящему масштабной. На конкурс прислали десятки заявок, из которых отобрали 55 лучших работ, пишет 78.ru.

География впечатляет: наряду с российскими новинками мы увидим кино из Беларуси, Сербии и даже далекой Индии.

Что важно: в списке нет «жанровой скуки». Будет всё:

Большое игровое кино и короткометражки.

Мультфильмы для детей.

Документальные расследования.

И даже современные сериалы.

В конкурсе участвуют и крупные студии-гиганты, и совсем молодые авторы, которые только начинают свой путь.

Главная фишка — живое общение

Этот фестиваль — не просто поход в кинотеатр за попкорном. Здесь всё по-взрослому, но душевно. Перед каждым сеансом режиссер лично представит свою работу.

А после титров никто не разбегается: зрители могут поспорить, задать вопросы и обсудить увиденное с создателями фильма. Это редкий шанс узнать, «что хотел сказать автор», из первых уст.

За что поборются кинематографисты?

Наград много — более 15 номинаций. Самая престижная из них — Гран-при «Гранатовый браслет». Это дань памяти писателю Александру Куприну, который очень любил Гатчину.

Также жюри выберет лучших актеров, операторов и композиторов. Кстати, призы за музыку и камеру носят имена легенд — Андрея Петрова и Андрея Москвина.

И, конечно, свой голос отдадут зрители: приз зрительских симпатий часто оказывается самым ценным для режиссеров.

Классика и громкое открытие

Откроет фестиваль картина Ивана Китаева «К себе нежно». Но одними новинками сыт не будешь, поэтому организаторы подготовили мощную ретроспективу:

К 90-летию Станислава Говорухина покажут три его легендарных фильма. К 120-летию Александра Роу — великого сказочника — покажут четыре его знаковые работы. Это отличный повод сходить в кино всей семьей и показать детям настоящую магию без компьютерной графики.

Как попасть и где смотреть?

Основные площадки фестиваля — кинотеатр «Победа» и Городской Дом культуры.

Самый приятный бонус: почти на все показы и творческие встречи вход абсолютно бесплатный. Платить придется только за билеты на торжественные церемонии открытия и закрытия.

Фестиваль проводится при поддержке местных властей, так что уровень организации обещает быть на высоте. Если любите хорошее кино и умные книги — планируйте поездку в Гатчину на конец июня!

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