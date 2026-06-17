Аренда на 50 лет и новый разводной мост: три участка в Невском районе пустили под стройку ШМСД

Еще в мае в Петербурге официально дали «зеленый свет» очередному этапу Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).
Как сообщает Смольный, городские власти передали строителям землю в Невском районе. .
Где будут строить?
Смольный выделил компании «ШМСС» три участка в районе Глухоозерского шоссе и Фаянсовой улицы. Самый большой кусок земли — почти полтора гектара.
Эти участки — не просто пустыри. Это будущий «фундамент» для новой скоростной трассы. Город отдал землю в аренду на очень долгий срок — до 2073 года. Это значит, что проект пришел в район всерьез и надолго.
Главная фишка — новый разводной мост
Самая интересная часть нового этапа (его называют «этап 4.1») — это строительство моста через Неву. Мы привыкли, что новые мосты в городе либо неразводные (как на КАД), либо это старые переправы.
Здесь же построят современный разводной мост. Он появится в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Трасса пройдет от Глухоозерского шоссе вдоль железной дороги и дотянется до развязки с Союзным проспектом.
Зачем это нужно городу?
Широтная магистраль — это, по сути, продолжение идеи ЗСД, только в другом направлении. Ее главная задача:
- Разгрузить центр. Машины пойдут в обход загруженных набережных.
- Связать районы. Жителям Невского и Красногвардейского районов будет проще добираться в другие части города.
- Убрать пробки с мостов. Мост Александра Невского и мост Петра Великого наконец-то вздохнут посвободней.
Что дальше?
Работы будут идти в рамках концессии — это когда инвестор вкладывает свои деньги, строит объект, а потом эксплуатирует его (скорее всего, проезд по магистрали будет платным, как и на ЗСД).
Контролирует стройку вице-губернатор Николай Линченко. Если всё пойдет по плану, то через несколько лет Петербург получит еще одну мощную транспортную артерию.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в трех районах Петербурга ограничат проезд.