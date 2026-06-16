В трех районах Петербурга ограничат проезд из-за ремонта и строительства

В Петербурге с четверга, 18 июня, вводятся ограничения движения в трех районах города из-за ремонта дорог, строительства газопровода и инженерных сетей. О новых перекрытиях водителей предупредили в пресс-службе ГАТИ.
Где и когда вводятся ограничения:
Колпинский район (до 28 июня)
Закроют участок улицы Карла Маркса от проспекта Ленина до Финляндской улицы. Объезд — по проспекту Ленина, улице Веры Слуцкой, Финляндской улице и улице Коммуны.
Красногвардейский район (до 19 июня)
Перекроют улицу Корнея Чуковского от Муринской дороги до проспекта Маршака. Объезд — по проспекту Маршака и улице Даниила Хармса.
Фрунзенский район (до 11 ноября)
Будут сужать движение на участке от 3-го Обуховского проезда до 2-го Обуховского проезда. Ограничения растянутся почти на пять месяцев.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом перекрытий и выбирать предложенные пути объезда. В ГАТИ принесли извинения за временные неудобства и пообещали оперативно информировать об изменениях дорожной ситуации.
Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге на два с лишним месяца ограничат вход на станцию метро "Нарвская".