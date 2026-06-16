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В трех районах Петербурга ограничат проезд из-за ремонта и строительства

Опубликовано: 16 июня 2026 11:36
 Проверено редакцией
Городовой ру
В трех районах Петербурга ограничат проезд из-за ремонта и строительства
фото legion-media
Новые перекрытия вводятся с 18 июня - в одном из районов ограничения продлятся до ноября

В Петербурге с четверга, 18 июня, вводятся ограничения движения в трех районах города из-за ремонта дорог, строительства газопровода и инженерных сетей. О новых перекрытиях водителей предупредили в пресс-службе ГАТИ.

Где и когда вводятся ограничения:

Колпинский район (до 28 июня)

Закроют участок улицы Карла Маркса от проспекта Ленина до Финляндской улицы. Объезд — по проспекту Ленина, улице Веры Слуцкой, Финляндской улице и улице Коммуны.

Красногвардейский район (до 19 июня)

Перекроют улицу Корнея Чуковского от Муринской дороги до проспекта Маршака. Объезд — по проспекту Маршака и улице Даниила Хармса.

Фрунзенский район (до 11 ноября)

Будут сужать движение на участке от 3-го Обуховского проезда до 2-го Обуховского проезда. Ограничения растянутся почти на пять месяцев.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом перекрытий и выбирать предложенные пути объезда. В ГАТИ принесли извинения за временные неудобства и пообещали оперативно информировать об изменениях дорожной ситуации.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге на два с лишним месяца ограничат вход на станцию метро "Нарвская".

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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