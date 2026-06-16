Городовой / Новости Петербурга / В Петербурге на два с лишним месяца ограничат вход на станцию метро "Нарвская"
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Щит "Надежда" завершает проходку продолжения Невско-Василеостровской линии метро Новости Петербурга
Этот пикантный салат с курицей готовят в Грузии на праздники: попробовал — и теперь делаю постоянно Полезное
В Петербурге усилили автобусные и трамвайные маршруты до пригородов и новостроек Новости Петербурга
В трех районах Петербурга ограничат проезд из-за ремонта и строительства Новости Петербурга
В аэропорту Петербурга из-за ограничений в столице задержаны девять рейсов на вылет Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

В Петербурге на два с лишним месяца ограничат вход на станцию метро "Нарвская"

Опубликовано: 16 июня 2026 10:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге на два с лишним месяца ограничат вход на станцию метро "Нарвская"
фото Городовой ру
Пассажиров просят учитывать новые графики при поездках на "красной" ветке

В Петербурге анонсировали первые ограничения на станции «Нарвская» Кировско-Выборгской линии метро — вход в вестибюль по утрам будут закрывать, а по вечерам — ограничивать.

С 18 июня вестибюль станции «Нарвская» переходит на новый временный график работы в связи с капитальным ремонтом эскалатора, сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Пассажирам пояснили, что в будние дни с 08:10 до 09:15 вход в вестибюль будет полностью закрыт, а с 16:40 до 19:00 — ограничен.

Ограничительные меры продлятся до 28 августа. При этом обозначенный временной интервал в случае резкой необходимости могут скорректировать, предупредили в метрополитене.

Петербуржцев и гостей города просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов поездок с использованием «красной» ветки подземки.

Напомним, на днях стало известно, что проект реставрации станции «Нарвская», которая является памятником регионального значения, прошел повторную экспертизу. Это означает, что работы по восстановлению исторического облика станции продолжаются и входят в активную фазу.

Пассажирам рекомендуют закладывать дополнительное время на поездки в утренние и вечерние часы пик, а также рассмотреть альтернативные маршруты — выход на соседних станциях или использование наземного транспорта.

В метрополитене принесли извинения за возможные неудобства и пообещали оперативно информировать обо всех изменениях графика.

Ранее «Городовой» рассказывал, как стажировка в Петербурге помогает начать карьеру.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью