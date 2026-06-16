В Петербурге на два с лишним месяца ограничат вход на станцию метро "Нарвская"

Пассажиров просят учитывать новые графики при поездках на "красной" ветке

В Петербурге анонсировали первые ограничения на станции «Нарвская» Кировско-Выборгской линии метро — вход в вестибюль по утрам будут закрывать, а по вечерам — ограничивать.

С 18 июня вестибюль станции «Нарвская» переходит на новый временный график работы в связи с капитальным ремонтом эскалатора, сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Пассажирам пояснили, что в будние дни с 08:10 до 09:15 вход в вестибюль будет полностью закрыт, а с 16:40 до 19:00 — ограничен.

Ограничительные меры продлятся до 28 августа. При этом обозначенный временной интервал в случае резкой необходимости могут скорректировать, предупредили в метрополитене.

Петербуржцев и гостей города просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов поездок с использованием «красной» ветки подземки.

Напомним, на днях стало известно, что проект реставрации станции «Нарвская», которая является памятником регионального значения, прошел повторную экспертизу. Это означает, что работы по восстановлению исторического облика станции продолжаются и входят в активную фазу.

Пассажирам рекомендуют закладывать дополнительное время на поездки в утренние и вечерние часы пик, а также рассмотреть альтернативные маршруты — выход на соседних станциях или использование наземного транспорта.

В метрополитене принесли извинения за возможные неудобства и пообещали оперативно информировать обо всех изменениях графика.

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