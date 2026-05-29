В гости к Пушкину и Билибину: Летний сад отмечает день рождения с размахом в сотню мероприятий
Летний сад отмечает День рождения 6 и 7 июня, здесь закатят настоящий пир для души. В программе больше 100 событий, так что скучать точно не придется.
Весь праздник крутится вокруг четырех имен: Петра I, Пушкина, Римского-Корсакова и Билибина. Вдоль аллей и у фонтанов будет звучать классическая музыка, сообщили в пресс-службе Русского музея.
Для любителей театра подготовили спектакли по сказкам Пушкина. На сцену выйдут звезды: Анна Ковальчук, солисты Мариинки и актеры театра марионеток.
Если не хотите просто смотреть, идите на мастер-классы. Их будет десятки — от рисования до старинных ремесел. Это отличный шанс почувствовать атмосферу Петербурга прошлых веков.
Цветочный бум: древовидные пионы
Если шумные праздники не для вас, загляните в Ботанический сад. Там сейчас настоящий аншлаг у кустов с огромными цветами. Это зацвели китайские древовидные пионы.
Они гораздо крупнее обычных садовых цветов, а их аромат чувствуется издалека. Ищите красоту в трех местах: у Северного двора, рядом с администрацией и у Альпийских горок.
Возле Японского сада тоже начали проклевываться первые бутоны японских сортов. Они поменьше, но выглядят очень изящно. Учтите, что цветут они недолго, так что лучше поспешить.
Ранее «Городовой» рассказывал, Рыцарский зал Эрмитажа ждет капитальное преображение.