«Лучше, чтобы их не было в составе»: стоматолог разобрал состав пасты Colgate, которую запретили

В Аргентине запретили зубную пасту Colgate Total Active Prevention Clean Mint после того, как на нее пожаловались люди.
Многие отмечали раздражение, появление волдырей, язв, жжения, отеков и даже болей. Помимо Аргентины, подобные случаи уже были в Бразилии.
Продажу Colgate Total Clean Mint в Бразилии запретили еще в марте 2025 года. Аналогичные меры применяются и в других странах Латинской Америки, например, в Эквадоре и Венесуэле.
Что же произошло?
Паста позиционируется как средство, которое помогает не просто почистить зубы, но и обеспечивает комплексную защиту всей полости рта от вреда — на зубах, языке, щеках и деснах.
Однако у некоторых людей этот продукт вызвал сильные негативные реакции. Какие именно компоненты становятся причиной — пока официально не уточнили.
После запрета в Аргентине и Бразилии в России решили исследовать пасту. Роспотребнадзор начал мониторинг, пока в нашей стране серьезных нарушений не зафиксировано, и паста по-прежнему продается.
Что говорит эксперт?
Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Юрьевна Мелехова, рассказала «Городовому», стоит ли пользоваться странной зубной пастой.
«Чтобы разобраться, в чем проблема в этой пасте, нужно разобраться попросту к ее составу. Что же у нас есть в составе?
Глицерин. Для чего он нужен? Он увлажняет, смягчает пасту, предотвращает высыхание и придает ей такую приятную однородную текстуру.
Сам по себе глицерин безопасен. Крайне редко может вызывать специфические аллергические реакции. Вода — это как растворитель или основа пасты. Побочные эффекты вообще отсутствуют.
Гидратированный диоксид кремния предназначен для того, чтобы удалять с поверхности зубов пигментированный налет. Если будет чрезмерная абразивность, он может повреждать эмаль.
Лаурилсульфат натрия — это пенообразователь, он помогает равномерно распределять пасту по зубам. Как раз именно он может вызывать раздражение, язвы, сухость во рту, отечность.
Мы в своей практике не рекомендуем использовать пасту, у которой в составе есть Лаурилсульфат натрия», — говорит эксперт.
Кроме того, по словам стоматолога, вызывать аллергическую реакцию могут ароматизаторы.
«Тетранатрия пирофосфат борется с образованием зубного камня, с образованием зубного налета и, соответственно, зубных отложений.
Он дает отбеливающий эффект. При большой концентрации может раздражать слизистую и также может вызывать чувствительность эмали и ее повреждения.
Фторид натрия, концентрация соответствует 1450 ppm, это допустимая концентрация, соответственно, для профилактической пасты такое содержание фторидов абсолютно нормально.
Это необходимый нам компонент зубной пасты, его бояться не нужно, но бывают, к сожалению, аллергические реакции у некоторых людей, это как индивидуальная особенность», — говорит эксперт.
Кроме того, вызывать такие реакции может натриевая соль, как подсластитель, который придает сладковатый вкус и в больших количествах может вызывать аллергию и раздражение слизистой.
Фосфорная кислота — регулятор кислотности, при неправильном использовании тоже может вызывать повреждения эмали и раздражать слизистую.
А диоксид титана предназначен для того, чтобы улучшать внешний вид пасты, попросту делать ее белой.
«Соответственно, изучив состав данной зубной пасты, мы можем сказать, что здесь есть полезные компоненты, такие как фторид натрия, который соответствует 1400 ppm.
Соответственно — это полноценный нормальный стандарт для профилактики кариеса и содержания фторидов в профилактических пастах.
Состав абсолютно безопасен и, соответственно, мы можем использовать пасту. Но есть компоненты, которые могут привести к неприятным последствиям.
Я рекомендую их избегать в составе зубных паст. Это Лаурилсульфат натрия, бензиловый спирт и диоксид титана. Их лучше, чтобы не было в составе.
Как раз жалобы на раздражение и отеки могут быть связаны с тем, что именно эти компоненты есть в составе. Я рекомендую пациентам избегать пасты из масс-маркета», — советует стоматолог.