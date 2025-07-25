«Лучше, чтобы их не было в составе»: стоматолог разобрал состав пасты Colgate, которую запретили

Оказалось, что в составе есть ингредиенты, которые вызывают негативные реакции.

В Аргентине запретили зубную пасту Colgate Total Active Prevention Clean Mint после того, как на нее пожаловались люди.

Многие отмечали раздражение, появление волдырей, язв, жжения, отеков и даже болей. Помимо Аргентины, подобные случаи уже были в Бразилии.

Продажу Colgate Total Clean Mint в Бразилии запретили еще в марте 2025 года. Аналогичные меры применяются и в других странах Латинской Америки, например, в Эквадоре и Венесуэле.

Что же произошло?

Паста позиционируется как средство, которое помогает не просто почистить зубы, но и обеспечивает комплексную защиту всей полости рта от вреда — на зубах, языке, щеках и деснах.

Однако у некоторых людей этот продукт вызвал сильные негативные реакции. Какие именно компоненты становятся причиной — пока официально не уточнили.

После запрета в Аргентине и Бразилии в России решили исследовать пасту. Роспотребнадзор начал мониторинг, пока в нашей стране серьезных нарушений не зафиксировано, и паста по-прежнему продается.

Что говорит эксперт?

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Юрьевна Мелехова, рассказала «Городовому», стоит ли пользоваться странной зубной пастой.

«Чтобы разобраться, в чем проблема в этой пасте, нужно разобраться попросту к ее составу. Что же у нас есть в составе? Глицерин. Для чего он нужен? Он увлажняет, смягчает пасту, предотвращает высыхание и придает ей такую приятную однородную текстуру. Сам по себе глицерин безопасен. Крайне редко может вызывать специфические аллергические реакции. Вода — это как растворитель или основа пасты. Побочные эффекты вообще отсутствуют. Гидратированный диоксид кремния предназначен для того, чтобы удалять с поверхности зубов пигментированный налет. Если будет чрезмерная абразивность, он может повреждать эмаль. Лаурилсульфат натрия — это пенообразователь, он помогает равномерно распределять пасту по зубам. Как раз именно он может вызывать раздражение, язвы, сухость во рту, отечность. Мы в своей практике не рекомендуем использовать пасту, у которой в составе есть Лаурилсульфат натрия», — говорит эксперт. Кроме того, по словам стоматолога, вызывать аллергическую реакцию могут ароматизаторы. «Тетранатрия пирофосфат борется с образованием зубного камня, с образованием зубного налета и, соответственно, зубных отложений. Он дает отбеливающий эффект. При большой концентрации может раздражать слизистую и также может вызывать чувствительность эмали и ее повреждения. Фторид натрия, концентрация соответствует 1450 ppm, это допустимая концентрация, соответственно, для профилактической пасты такое содержание фторидов абсолютно нормально. Это необходимый нам компонент зубной пасты, его бояться не нужно, но бывают, к сожалению, аллергические реакции у некоторых людей, это как индивидуальная особенность», — говорит эксперт.

Кроме того, вызывать такие реакции может натриевая соль, как подсластитель, который придает сладковатый вкус и в больших количествах может вызывать аллергию и раздражение слизистой.

Фосфорная кислота — регулятор кислотности, при неправильном использовании тоже может вызывать повреждения эмали и раздражать слизистую.

А диоксид титана предназначен для того, чтобы улучшать внешний вид пасты, попросту делать ее белой.