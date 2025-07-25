Редкая, загадочная, особенная: чем отличается четвертая группа крови от остальных

Ученые еще не до конца изучили самую молодую группу крови, но наблюдения за ее носителями уже удивляют.

Четвертая группа крови — одна из самых загадочных и интересных из всех существующих. Ее носят всего около 5-8% людей на планете, и она отличается от остальных не только редкостью.

Разбираемся, что же такого особенного в людях с этой группой крови и почему о ней говорят с таким интересом.

Происхождение и особенности четвертой группы крови

Появилась она сравнительно недавно — примерно от 1000 до 1500 лет назад. Профессор Питер Д'Адамо считает, что четвертая группа возникла в результате смешения монголоидной расы с европеоидами.

Из-за этого на поверхности эритроцитов (красных кровяных клеток) одновременно появились оба антигена — и А, и В, что и дало новую группу — АВ или IV.

Интересно, что кровь с IV заключением считается универсальным реципиентом — носители могут принимать донорскую кровь любой группы, будь то I, II или III.

Это связано с тем, что в их крови нет антител, которые могли бы вызвать отторжение чужих эритроцитов.

Однако их применение крови подходит только для пациентов с такой же группой, пишет Экспресс-медсервис.

Характер и психологические особенности

Считается, люди с четвертой ступенью крови — особенные не только биологические, но и по своему характеру. Они часто очень эмоциональны, в них сочетаются аналитический ум и творческое начало.

Кроме того у носителей четвертой группы крови отмечают повышенный уровень гормона стресса — кортизола, что делает их более устойчивыми к сложным ситуациям.

Однако все эти особенности не подтверждены научно, а просто подмечены наблюдениями за людьми с четвертой группой крови.

Миф о японском эксперименте

В японской культуре очень интересное отношение к носителям IV группы крови. В стране считают, что эти люди обладают признанными психологическими качествами: они мягкие, терпеливые и сверхчувствительные.

Якобы в Японии в 1970-х годах провели секретный эксперимент с носителями IV группы, который выявил биочувствительность таких людей. Однако нет официальных подтверждений этому эксперименту.

Уникальное явление

Четвертая группа крови — это по-настоящему уникальное явление среди всех групп крови. Она сочетает в себе редкость биологических и психологических особенностей, которые делают ее носителей особенными.

Кто знает, возможно, именно за ней будущее и новые поколения возьмут лучшее от необычной группы крови.