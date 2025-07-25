«Все слышат»: общественники нашли виновных в падении демографии — тонкие стены

Тонкие стены и демографический кризис — существует ли между ними неочевидная связь?

Портал «Городовой» попытался разобраться в этом щекотливом вопросе, обратившись к Елене Ковалеровой-Павловской, президенту компании «Коллегия Риэлторов».

Поводом послужили участившиеся жалобы жителей новостроек на плохую звукоизоляцию, которая, по их мнению, мешает полноценной интимной жизни и, как следствие, снижает рождаемость.

Кроме того, общественники бьют тревогу, обвиняя тонкие стены в падении тдемографии.

Интим под микрофоном: Петербургский опыт

Жалобы на “всеслышащих” соседей в Петербурге — не редкость. Форумы и паблики пестрят сообщениями:

“Любовью заниматься невозможно — сразу стук в стену или смех за дверью”.

Многие семьи признаются, что после переезда в новостройку их интимная жизнь существенно пострадала.

“Ребенок спит в одной комнате, а мы боимся его разбудить, поэтому почти ничего не происходит”, — делятся они.

Доходит до того, что люди ограничивают себя в удовольствиях, выбирая “тихие” позы.

Сухие цифры: статистика и реальность

Безусловно, прямых исследований, подтверждающих связь между звукоизоляцией и рождаемостью, нет.

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор "В Петербурге один из самых низких уровней рождаемости в России — 7,9 рождений на 1000 человек — 70% новостроек в городе имеют норматив по звукоизоляции на грани допустимого", — говорит Ковалерова-Павловская.

Каждый третий житель многоквартирных домов жалуется на шум.

Разумеется, экономические и социальные факторы никто не отменял, но разве можно игнорировать психологический дискомфорт, который испытывают люди из-за отсутствия приватности?

Экспертное мнение

По словам эксперта, известный демограф Алексей Ракша, хотя и признает влияние жилищных условий на рождаемость, считает, что звукоизоляция — не главный фактор.

Психологи же бьют тревогу: страх быть услышанным может вызывать хронический стресс и снижать либидо.

“Строители признают, что в массовом жилье экономят на шумоизоляции, но винят устаревшие СНиПы. Вывод: проблема есть, но ее масштабы преувеличены", — считает Ковалерова-Павловская.

Тонкие стены, безусловно, влияют на качество интимной жизни, но вряд ли являются единственной причиной демографического кризиса.

“Однако улучшение звукоизоляции в новостройках – разумное требование, ведь комфортная среда важна для психологического благополучия".

Для тех, кому проблема актуальна, эксперт дала совет. Есть варианты решения "шумного" вопроса: