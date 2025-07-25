Клещевой беспредел: где этим летом в Петербурге и области кусают чаще

С каждой неделей отмечается все большая активность клещей в Петербурге и Ленобласти.

За последнюю неделю июля 2025 года клещи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сильно активизировались и стали настоящей головной болью для многих жителей.

Где чаще всего кусают?

С 17 по 23 июля в медицинские учреждения Петербурга обратилось 747 человек, пострадавших от укусов этих паразитов — среди них 107 детей.

В личном зачете по районам города лидируют Курортный (44 случая укусов), Выборгский (23) и Приморский (14).

В общей сложности укусы были зафиксированы в 13 административных районах, включая Пушкинский, Красносельский, Колпинский и Кировский, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Что в Ленобласти?

Не менее напряженная ситуация наблюдается и в Ленинградской области, где за тот же период клещи покусали 318 человек, из них 75 — дети.

Среди районов-«лидеров» по количеству укусов числятся Приозерский (75 случаев), Всеволожский (69) и Выборгский (49).

Чем опасны клещи?

Опасность укусов клещей состоит не только в неприятных ощущениях, но и в риске развития серьезных заболеваний.

На неделе выявлен 1 случай клещевого энцефалита у ребенка в Петербурге, а также 26 случаев клещевого боррелиоза в городе и 2 — в Ленинградской области.

Боррелиоз — это бактериальная инфекция, которая при отсутствии лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Для повышения иммунитета против опасной болезни продолжается вакцинация.

Почему клещи стали так активны именно сейчас?

Лето — это традиционный период их появления, особенно после теплой и влажной погоды, которая благоприятствует размножению паразитов.

За последние недели число обращений из-за укусов выросло — в начале июля их было около 522 человек за неделю, затем 676 и вот теперь почти 750 в Петербурге.

В 2025 году с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились уже около 11 тысяч человек, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Где клещи чаще всего присасываются?

Обычно они выбирают теплые, влажные участки тела — подмышки, за ушами, на шее, под коленями, в паху.

После прогулок в лесу или парке важно тщательно осматривать свое тело и одежду. Если клеща обнаружили, его нужно аккуратно удалить, стараясь не раздавить паразита, чтобы избежать заражения.

Профилактические меры включают ношение закрытой одежды, использование репеллентов, а также вакцинацию от клещевого энцефалита.

Жителям Петербурга и Ленинградской области нужно быть особенно внимательными, чтобы защитить себя и своих близких от укусов и связанных с ними опасных болезней.

Будьте бдительны во время прогулок на природе и своевременно обращайтесь за медицинской помощью при обнаружении клеща.