«Нужна специальная версия»: останется ли Apple в России после нового закона

Новый закон о предустановке российского магазина приложений RuStore на все гаджеты, включая iPhone, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года, уже вызывает множество волнений у пользователей.

Разбираемся вместе с экспертом, к чему это может привести.

Что поменяется с RuStore на iPhone?

Российские власти приняли закон, который обязывает всех производителей смартфонов и планшетов, продаваемых в стране, обеспечивать возможность доступа в RuStore.

Для Android-устройства это относительно просто — там можно либо заранее поставить RuStore, либо дать пользователю поставить его самому.

А вот с iPhone все сложнее, потому что Apple жестко ограничивает возможность установки приложений из своего App Store.

Другими словами, теперь у Apple просто нет возможностей для соблюдения нового законодательства.

А значит, если iPhone не позволит установить RuStore, он автоматически будет считаться источником с «дефектом» — покупатель сможет вернуть его в магазин и потребовать деньги обратно.

Это создает большую проблему для продавцов и импортеров — им просто невыгодно продавать смартфоны, которые могут в любой момент вернуться назад.

Почему RuStore так важен для России?

После санкций многие российские приложения, в том числе банковские, исчезли из App Store. RuStore — это попытка создать альтернативу, предоставить пользователям доступ к важному софту.

Задача сделать так, чтобы устройства не мешали россиянам устанавливать важные программы.

Что ждет Apple и пользователей?

Поскольку компания Apple верна своей политике, на замену с 1 сентября 2025 года новые iPhone официально продавать в России будет нельзя.

Специалист по информационной безопасности Денис Батранков рассказал «Городовому», есть ли шансы решить проблему с американским смартфоном.

«У Rustor нет версии для Apple, она и не разрабатывалась, поэтому тут еще и технический вопрос. Чтобы поставить Rustor на Apple, нужна специальная версия. Вообще Евросоюз вводил такой закон аналогичный, и Apple разрешила ставить сторонние магазины приложений. Но вопрос теперь к России, потому что у нас санкции, и Apple официально не продает телефоны с 2022 года. При этом я знаю, что представители Apple по-прежнему работают и отвечают на запросы», — говорит эксперт.

Эксперты считают, что закон логичен с точки зрения расширения суверенитета и поддержки отечественного ПО, но техническое производство на iPhone практически невозможно.

Apple, скорее всего, прекратит любое сотрудничество с Россией. Для торговли это значит большие риски — штрафы, судебные иски и сложности с контролем обеспечения.