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Маленький человек против империи: как поэты и писатели видели Петербург в XIX веке

Опубликовано: 25 июля 2025 23:03
Петербург
Маленький человек против империи: как поэты и писатели видели Петербург в XIX веке
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Холодный и бессердечный образ Северной столицы в литературе.

Почему Петербург, воспетый Пушкиным в торжественном вступлении к «Медному всаднику», вызывал столь сильную неприязнь у многих русских писателей XIX века?

Архитектурный критик Мария Элькина и главный краевед города Лев Лурье в своей новой книге «Вся история Петербурга» выделяют ключевые моменты этой сложной истории.

Пушкинский перелом: От восторга к осуждению

Сам Пушкин, восхитившись городом, “прорубленным” Петром, одновременно задал новую тональность в сюжетной части поэмы "Медный всадник".

Он противопоставил величие царя судьбе “маленького человека” Евгения, потерявшего все во время наводнения 1824 года.

“Строительство города в столь уязвимом, гиблом месте в такой оптике выглядело не русским чудом, а проявлением бесчеловечной политической воли”, — отмечают авторы книги.

Этот взгляд доминировал в культурных беседах вплоть до начала XX века.

Гоголевский Петербург: Город-хищник

Как пишет "Собака.ru", вслед за Пушкиным, но гораздо определеннее, холодный и жестокий город без истории представил Николай Гоголь.

Петербург, где отнимают шинель у Акакия Акакиевича, где разгуливает нос майора Ковалева, — это город, где человек бесправен и унижен.

Достоевский и другие: Город, сводящий с ума

Петербург буквально сводит с ума героев Достоевского в "Преступлении и наказании" и "Идиот".

В “Обыкновенной истории” Гончарова чиновный дух столицы превращает юношу-идеалиста в беспринципного циника.

“Речь идет не только о художественных образах, но и о принятом среди интеллигенции отношении к Петербургу”, — подчеркивают историки.

Интернациональный контекст и русская специфика

Ненависть к столице противопоставлялась теплой патриархальной Москве.

Представление о большом городе как о новом Вавилоне было общепринятым в европейской литературе.

“Тем не менее в случае с русской столицей к общей тенденции добавлялся довольно важный контекст”, — говорится в книге.

Зло виделось не только в мегаполисе, но и в затее Петра, насильственно навязавшего России европейский уклад.

Фантасмагория на Неве

Петербург в произведениях русских писателей выглядит грязным, жестоким и фантасмагоричным.

“Петровская формула «небывалое бывает» приобрела негативный смысл”, — отмечают авторы.

Как будто само существование Петербурга противоестественно.

«О, не верьте этому Невскому проспекту!» — восклицал Гоголь.

Достоевский предрекал, что город может исчезнуть так же неожиданно, как и возник, превратившись в “фантастическую, волшебную грезу”.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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