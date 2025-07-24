Платный вход и живые тропы: как Ленинградская область становится эко-магнитом

Экотропы сейчас популярны, а их благоустройство становится возможным благодаря платному входу.

В последние годы туризм в Ленинградской области заметно меняется: все больше людей стремятся не просто посмотреть на памятники и музеи, а погрузиться в природу.

Одним из ключевых трендов стал именно экологический туризм, и в центре внимания — экотропы, то есть специальные, благоустроенные маршруты по особо охраняемым природным территориям.

Почему экотропы так востребованы?

Все просто: это возможность уйти от городской суеты и погрузиться в тихие уголки природы, где можно спокойно гулять, наблюдать за птицами, наслаждаться ароматами сосен.

Особенно ценно, что маршруты рассчитаны на разный уровень физической подготовки — от легких прогулок до долгих походов с палатками и кострами.

Развитие сети экологических маршрутов

Сейчас в Ленинградской области функционирует уже 51 экологический маршрут. Это значительно больше, чем было всего пять лет назад — тогда их было всего 17.

В ближайшие годы количество троп будет только расти, и к 2030 году площадь особо охраняемых природных территорий планируют увеличить до 12,5% всей области.

Для удобства жителей и туристов даже разработано мобильное приложение «ООПТ Ленинградской области», где собраны все маршруты со всеми советами и правилами посещения.

Плата за вход — как способ сохранить природу

Одним из самых популярных маршрутов считается «Линдуловская роща» — уникальное место, включенное в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это настоящая музейная экспозиция природы под открытым небом, с вековыми соснами и нетронутыми уголками леса.

Здесь раньше была настоящая проблема из-за большого наплыва туристов: возникали заторы и даже повреждение растительности.

Чтобы избежать этого, с мая 2024 года введен входной платеж — от 100 до 400 рублей в зависимости от времени года и гражданства посетителя.

Деньги идут не просто в бюджет, а на поддержание и развитие инфраструктуры природных троп: ремонт информационных щитов, восстановление дорожек, строительство беседок и настилов.

Благодаря этому прогулки становятся более комфортными и безопасными для природы.

Эксперты подчеркивают, что такой подход помогает сохранить хрупкую экологию и при этом не ограничивает возможность туристов наслаждаться красотой Ленинградской области.

Туроператоры и новые возможности для путешествий

Интересно, что туроператоры уже активно включают эти экотропы в свои экскурсионные программы, пишет Деловой Петербург.

Раньше многие из таких маршрутов были доступны только тем, кто мог самостоятельно добраться до удаленных и малознакомых уголков.

Теперь даже новички могут посетить их в составе удобных туров с гидом. Это помогает равномерно распределить поток туристов и привлечь внимание к неосвоенным районам.

Новинки и популярные маршруты

Есть и свои новинки — например, тропа Хо Ши Мина у озера Ястребиное, где можно увидеть скалы, сосновые леса и устроить палаточный лагерь с костром.

Или «Курс на Гогланд» — яхтенный маршрут, который входит в список лучших эко-маршрутов России. Эти и другие тропы дают возможность почувствовать связь с природой и отдохнуть душой.

Статистика и перспективы развития

Статистика говорит сама за себя: в 2024 году Ленинградскую область посетило около 6,5 миллионов туристов, и этот поток растет.

За лето 2024 года количество гостей увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом. А за первое полугодие 2025-го сюда приехало уже свыше 5 миллионов человек.

В итоге Ленинградская область сегодня — отличный пример того, как можно сочетать развитие туризма с заботой о природе.

Здесь создают условия, чтобы каждый мог найти маршрут по душе, будь то спокойная прогулка с семьёй или серьёзный поход с рюкзаком.