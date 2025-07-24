«Была кормилицей для последнего императора»: как найти дом с уникальной историей под Петербургом

Где рассказывают историю, о которой принято молчать?

Тосненский историко-краеведческий музей — уникальное место, хранящее память не только о истории края, но и о людях, чьими руками создавалась эта история.

Одной из самых интересных страниц музея является экспозиция, посвященная царским кормилицам и их роли в жизни императорской семьи.

Здание музея, по словам старожилов, раньше называли «домом кормилицы». Почему? Кто раньше здесь жил?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила младший научный сотрудник Тосненского историко-краеведческого музея Наталия Самусь.

Смолина — кормилица последнего императора

«Наш музей единственный своего рода музей о той царской кормилице… Он единственный, который посвящен этому промыслу, потому что мы говорим не только о конкретной личности Марии Андреевны Смолиной, мы говорим об этой профессии, почему она была важна, почему щедро награждались кормилицы».

Мария Смолина, здоровая молодая женщина из благополучной семьи, оказалась идеальной кандидатурой для важной роли — кормилицы.

В мае 1868 года ее пригласили ко двору, где она должна была заботиться о новорожденном наследнике престола, будущем императоре Николае II.

Мария провела несколько месяцев, исполняя свои обязанности.

Когда у нее пропало молоко, ее служба завершилась. В награду за свой труд она получила щедрое вознаграждение: ежемесячное денежное содержание, драгоценные украшения и наряды, в которых она щеголяла во дворце. Для нее сшили роскошный сарафан и кокошник.

Профессия — кормилица

До XIX века и вплоть до начала XX века кормилица была уважаемой профессией.

«В свое время, до XIX века и вплоть до начала XX века кормилица — это была профессия. Женщин, которые подбирались в ближайших от царского села деревнях, крепких, красивых, сильных, только что родивших своего собственного ребенка, выбирали в качестве кормилиц для императорской семьи», — рассказывает Наталия Самусь.

Борьба за выживание

В те времена детская смертность была чрезвычайно высокой — до 85-90% новорожденных умирали от кишечных инфекций. О микробах тогда еще не знали.

«Умирали дети в результате кишечных инфекций, которыми они заболевали в результате питания, потому что в то время младенцев, кормили пережеванным хлебом, завернутым в тряпочку, подкладывали под вымя коровы или козы», — поясняет сотрудница музея.

Кормилица с чистым, здоровым молоком становилась спасением для младенца, особенно для будущего императора.

«И поскольку кормилица — это сосуд с чистым, вкусным, здоровым молоком, готовым к употреблению. Поэтому именно кормилица помогала выжить младенцу, будущему императору трона, будущему наследнику. В императорской семье кормилица помогала выжить буквально», — говорит Наталия Самусь.

Кормилица Николая II

Тосненский музей примечателен тем, что посвящен Марии Смолиной, кормилице последнего российского императора Николая II.

«Да, наша кормилица, наша Смолина Мария Андреевна была именно кормилицей для последнего императора», — отмечает сотрудница музея.

Посещение Тосненского историко-краеведческого музея — это возможность узнать больше об истории России, о жизни простых людей, которые внесли свой вклад в судьбу страны.