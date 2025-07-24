«Укачало в карете»: казус с Екатериной II и как он стал причиной названия Тосно

Тосно — город с историей, окутанной тайнами и легендами, которые не раз переплетались с реальностью.
Младший научный сотрудник Тосненского историко-краеведческого музея Наталия Самусь рассказывает порталу «Городовой», как складывались представления о происхождении названия.
«Мы как раз рассказываем о мифе, который крутится вокруг названия Тосно. Говорят, что Екатерина Вторая возвращалась из путешествия по югу России, очень устала, ее укачало в карете, она выглянула из кареты и сказала: „Как же мне тошно“. И якобы отсюда название города».
Однако эта легенда — всего лишь сказка на тему — подтверждает сотрудница музея:
«Этот миф мы развенчиваем, потому что Тосно назван по реке, на которой стоит город — узкая река».
Первые упоминания Тосно зарегистрированы задолго до времен Екатерины Второй.
История города — от речного имени до ямской слободы
Начиналось все с реки Тосно — небольшая, но важная артерия, которая дала имя будущему поселению.
Наталия Самусь объясняет, что в своей основе город возник как служебное поселение:
«Сначала это была слобода ямская, где жили ямщики, ухаживали за участком дороги, за лошадьми, косили сено, сушили и отправляли на государеву дорогу».
Тосно не образовался просто так — «исключительно из-за этих целей», ведь он располагался вдоль важнейшей магистрали того времени, связывавшей две российские столицы.
Такого рода поселения создавались именно для обслуживания транспортных потребностей — смены уставших лошадей, отдыха ямщиков.
Императорские гости и их путевой дворец
Хотя город поначалу не выбивался из ряда обычных ямских слобод, судьба связала его с именами монархов. Младший научный сотрудник подтверждает:
«Мимо Тосно действительно проезжали императорские особы. Для них даже был построен путевой дворец, где можно было переночевать и поесть».
«Известно, что Петр Первый, останавливаясь здесь, утром посещал храм и отстоял службу», — добавляет она.
Эта достоверная историческая деталь многое говорит о значимости Тосно на пути между Петербургом и Москвой.
Однако романтические рассказы о Екатерине Второй скорее хроника народного сказания, чем исторический факт.
Тосно — город, который стал настоящим лишь в XX веке
Тосно из рабочего поселка превратился в город только в 1963 году.
Тем самым каждое название, каждый статус отражали этапы развития и значения населенного пункта.
На вопрос о том, был ли Тосно создан специально для обслуживания магистрали, Наталия Самусь отвечает кратко:
«Чисто для этой цели, да».
Это подчеркивает роль города как важного звена в цепи транспортного сообщения России.
Мифы и факты тесно переплетены с природой и историей
Название Тосно — не результат усталости императрицы, а отражение географики и исторической практики.
Этот город вырос вокруг небольшой реки и серьезного транспортного узла, оброс историями и мифами, которые музей не боится развенчивать.
«Каждая легенда — это часть жизни, которую постепенно заменяют подлинные факты», — говорит младший научный сотрудник музея, напоминая о том, что история — не только то, что рассказывают, но и то, что проверяют временем и архивами.
Так Тосно остается загадкой, в которой переплелись природные особенности и исторические потребности, а еще — живой памятью людских историй.