«Укачало в карете»: казус с Екатериной II и как он стал причиной названия Тосно

Что скрывают легенды о городе на главной государевой дороге Ленобласти.

Тосно — город с историей, окутанной тайнами и легендами, которые не раз переплетались с реальностью.

Младший научный сотрудник Тосненского историко-краеведческого музея Наталия Самусь рассказывает порталу «Городовой», как складывались представления о происхождении названия.

«Мы как раз рассказываем о мифе, который крутится вокруг названия Тосно. Говорят, что Екатерина Вторая возвращалась из путешествия по югу России, очень устала, ее укачало в карете, она выглянула из кареты и сказала: „Как же мне тошно“. И якобы отсюда название города».

Однако эта легенда — всего лишь сказка на тему — подтверждает сотрудница музея:

«Этот миф мы развенчиваем, потому что Тосно назван по реке, на которой стоит город — узкая река».

Первые упоминания Тосно зарегистрированы задолго до времен Екатерины Второй.

История города — от речного имени до ямской слободы

Начиналось все с реки Тосно — небольшая, но важная артерия, которая дала имя будущему поселению.

Наталия Самусь объясняет, что в своей основе город возник как служебное поселение:

«Сначала это была слобода ямская, где жили ямщики, ухаживали за участком дороги, за лошадьми, косили сено, сушили и отправляли на государеву дорогу».

Тосно не образовался просто так — «исключительно из-за этих целей», ведь он располагался вдоль важнейшей магистрали того времени, связывавшей две российские столицы.

Такого рода поселения создавались именно для обслуживания транспортных потребностей — смены уставших лошадей, отдыха ямщиков.

Императорские гости и их путевой дворец

Хотя город поначалу не выбивался из ряда обычных ямских слобод, судьба связала его с именами монархов. Младший научный сотрудник подтверждает:

«Мимо Тосно действительно проезжали императорские особы. Для них даже был построен путевой дворец, где можно было переночевать и поесть».

«Известно, что Петр Первый, останавливаясь здесь, утром посещал храм и отстоял службу», — добавляет она.

Эта достоверная историческая деталь многое говорит о значимости Тосно на пути между Петербургом и Москвой.

Однако романтические рассказы о Екатерине Второй скорее хроника народного сказания, чем исторический факт.

Тосно — город, который стал настоящим лишь в XX веке

Тосно из рабочего поселка превратился в город только в 1963 году.

Тем самым каждое название, каждый статус отражали этапы развития и значения населенного пункта.

На вопрос о том, был ли Тосно создан специально для обслуживания магистрали, Наталия Самусь отвечает кратко:

«Чисто для этой цели, да».

Это подчеркивает роль города как важного звена в цепи транспортного сообщения России.

Мифы и факты тесно переплетены с природой и историей

Название Тосно — не результат усталости императрицы, а отражение географики и исторической практики.

Этот город вырос вокруг небольшой реки и серьезного транспортного узла, оброс историями и мифами, которые музей не боится развенчивать.

«Каждая легенда — это часть жизни, которую постепенно заменяют подлинные факты», — говорит младший научный сотрудник музея, напоминая о том, что история — не только то, что рассказывают, но и то, что проверяют временем и архивами.

Так Тосно остается загадкой, в которой переплелись природные особенности и исторические потребности, а еще — живой памятью людских историй.