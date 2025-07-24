Мифы, интерьеры и ямщики: что можно найти в доме кормилицы из Тосно

Главная точка на карте Ленобласти — музей, где оживает история ямщиков и кормилиц.

Тосненский историко-краеведческий музей — место, где граница между историей и современностью едва заметна.

Кажется, за двумя этажами крепкого камня прячутся десятки историй — семейных, легендарных, надуманных и настоящих.

Младший научный сотрудник Наталия Самусь подробно рассказала порталу «Городовой», что можно найти в стенах музея и чем он может удивить.

«Дом находится в самом центре города. На пересечении государевой дороги, на пересечении главной дороги, именно она соединяла две столицы... стоит наш дом на перекрестке буквально».

Эта локация и сегодня ощущается символической — здесь встречаются не только улицы, но и эпохи.

О ком ходят слухи: Мария Смолина — строгая правда против сладких мифов

Имя Марии Смолиной обросло легендами, как ветвями шиповника.

Говорят, дом достался ей как подарок за службу в императорской семье — за то, что кормила последнего российского императора. Однако музей категоричен:

«Но это неправда, это миф, мы его развинчиваем здесь, как и многие мифы, которые... ходят у нас здесь в Тосненском районе».

На самом деле дом семья Смолиных приобрела обычным способом: братья купили здание недостроенным, достроили, бросили жребий, и жребий выпал мужу Марии — Максиму.

Интриг, конечно, меньше, зато история настоящая.

Что внутри: экспозиции, которые удивляют

Музей образца XXI века в Тосно — это прежде всего пространство, где можно почувствовать себя гостем XIX века, хотя и с оговорками.

Здесь три ключевых зала.

Зал царской кормилицы

В витринах — подлинные вещи семьи Смолиных и самой Марии. Наряд кормилицы кажется музейной драгоценностью:

«...но это реконструкция, это не подлинный наряд, это современная реконструкция, но тем не менее сделано с учетом тех требований».

Оригинала не сохранилось, но историческая точность тщательно соблюдена.

Кухня XIX века

Миф о «комнате из XIX века» тоже требует уточнения.

Воссозданная кухня — пример, как это могло выглядеть:

«...это не значит, что у них в семье Смолиных была именно такая кухня. Сделали просто, как пример, какая могла быть кухня».

Здесь собраны типичные предметы того времени, и стоит помнить: у ямщиков не всегда были такие изысканные вещи, экспозиция собиралась по принципу типологии того времени.

Мелочная лавка — прообраз мини-маркета

Этот зал возвращает слободу в эпоху обменов и торговых посиделок.

Полки ломятся от предметов, которыми пользовались и путешественники, и местные:

«...это такой небольшой супермаркет. Можно было всё, от хлеба до керосина, от конфет до насосов, все что угодно».

Про потомственных ямщиков, Петра I и связь двух столиц

Тосно начинался с ямщиков, приглашенных указом Петра I для обслуживания государственной дороги между Петербургом и Москвой, напоминает Наталия Самусь.

«Тосно был основан ямщиками, которые по указу Петра I приехали сюда в 1714 году, чтобы организовать именно ям, станцию, где ямщики могли поменять лошадей, отдохнуть и так далее».

Эта история кровно связана с содержанием музея — быт, традиции, трудности долгих дорог и простые радости остановки.

Тосненский историко-краеведческий музей — это кусочек реальной жизни XIX века на перекрестке больших дорог.

Здесь мифы разбиваются о факты, а экскурсии — это прогулка по настоящим комнатам, где слышится шум ямщицкой кухни и торговый звон лавки.

Все остальное — дело воображения и интереса к простой истории без прикрас: