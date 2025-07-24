Мифы, интерьеры и ямщики: что можно найти в доме кормилицы из Тосно

Тосненский историко-краеведческий музей — место, где граница между историей и современностью едва заметна.
Кажется, за двумя этажами крепкого камня прячутся десятки историй — семейных, легендарных, надуманных и настоящих.
Младший научный сотрудник Наталия Самусь подробно рассказала порталу «Городовой», что можно найти в стенах музея и чем он может удивить.
«Дом находится в самом центре города. На пересечении государевой дороги, на пересечении главной дороги, именно она соединяла две столицы... стоит наш дом на перекрестке буквально».
Эта локация и сегодня ощущается символической — здесь встречаются не только улицы, но и эпохи.
О ком ходят слухи: Мария Смолина — строгая правда против сладких мифов
Имя Марии Смолиной обросло легендами, как ветвями шиповника.
Говорят, дом достался ей как подарок за службу в императорской семье — за то, что кормила последнего российского императора. Однако музей категоричен:
«Но это неправда, это миф, мы его развинчиваем здесь, как и многие мифы, которые... ходят у нас здесь в Тосненском районе».
На самом деле дом семья Смолиных приобрела обычным способом: братья купили здание недостроенным, достроили, бросили жребий, и жребий выпал мужу Марии — Максиму.
Интриг, конечно, меньше, зато история настоящая.
Что внутри: экспозиции, которые удивляют
Музей образца XXI века в Тосно — это прежде всего пространство, где можно почувствовать себя гостем XIX века, хотя и с оговорками.
Здесь три ключевых зала.
Зал царской кормилицы
В витринах — подлинные вещи семьи Смолиных и самой Марии. Наряд кормилицы кажется музейной драгоценностью:
«...но это реконструкция, это не подлинный наряд, это современная реконструкция, но тем не менее сделано с учетом тех требований».
Оригинала не сохранилось, но историческая точность тщательно соблюдена.
Кухня XIX века
Миф о «комнате из XIX века» тоже требует уточнения.
Воссозданная кухня — пример, как это могло выглядеть:
«...это не значит, что у них в семье Смолиных была именно такая кухня. Сделали просто, как пример, какая могла быть кухня».
Здесь собраны типичные предметы того времени, и стоит помнить: у ямщиков не всегда были такие изысканные вещи, экспозиция собиралась по принципу типологии того времени.
Мелочная лавка — прообраз мини-маркета
Этот зал возвращает слободу в эпоху обменов и торговых посиделок.
Полки ломятся от предметов, которыми пользовались и путешественники, и местные:
«...это такой небольшой супермаркет. Можно было всё, от хлеба до керосина, от конфет до насосов, все что угодно».
Про потомственных ямщиков, Петра I и связь двух столиц
Тосно начинался с ямщиков, приглашенных указом Петра I для обслуживания государственной дороги между Петербургом и Москвой, напоминает Наталия Самусь.
«Тосно был основан ямщиками, которые по указу Петра I приехали сюда в 1714 году, чтобы организовать именно ям, станцию, где ямщики могли поменять лошадей, отдохнуть и так далее».
Эта история кровно связана с содержанием музея — быт, традиции, трудности долгих дорог и простые радости остановки.
Тосненский историко-краеведческий музей — это кусочек реальной жизни XIX века на перекрестке больших дорог.
Здесь мифы разбиваются о факты, а экскурсии — это прогулка по настоящим комнатам, где слышится шум ямщицкой кухни и торговый звон лавки.
Все остальное — дело воображения и интереса к простой истории без прикрас:
«Это просто предметы тех лет, которые могли быть в обиходе у людей в те времена».