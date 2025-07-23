Песни 90-х возвращаются: как петербурженка Татьяна Буланова покорила сердца зумеров

Петербургская певица Татьяна Буланова, которая была популярна в 90-х, неожиданно стала новой звездой поколения Z — тех самых подростков и молодых людей, которые родились в начале нулевых.

Социальные сети вновь сделали свое дело: хиты Булановой, такие как «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный», буквально взорвали TikTok и другие платформы и превратились в тренды.

Как Буланова покорила зумеров

Поколение Z не просто стало слушать Буланову из ностальгии или ради юмора — для многих ее песни оказались неожиданно трогательными и искренними.

В соцсетях миллионы роликов, где молодые люди подпевают или используют ее песни для выражения настоящих эмоций, пишет КП-Петербург.

Уже год в трендах

Знаменитая певица, которая в 2025 году отметила 56 лет, теперь выступает перед аудиторией, где рядом с ее постоянными поклонниками можно увидеть и юных фанатов.

Концертный директор Булановой отмечает, что спрос на билеты так вырос, билеты в кассах разлетаются в считанные минуты. Такой ажиотаж начался около года назад.

Соцсети стали мощным катализатором нового интереса. Видеоролики с нынешними школьниками, которые поют ее хиты, набирают миллионы просмотров.

Интересно, что в 2025 году Буланова была занесена в Книгу рекордов России за рекордное количество записанных дуэтов — 114.

Кто еще оказался в центре молодежного внимания?

Ранее подобный взрыв популярности произошел с Надеждой Кадышевой и ансамблем «Золотое кольцо».

Их песни тоже завирусились в TikTok и привлекли к артистам новую, более молодую аудиторию. Однако сейчас тенденция смещается в сторону Булановой.

Что дальше?

Поколение Z, выросшее на стримингах и соцсетях, находит в песнях Булановой нечто подлинное и живое, что редко встретишь в современной поп-культуре.

Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем настоящий музыкальный ренессанс эпохи 90-х через призму нового поколения. Это не просто ностальгия — это новый культурный слой.