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«И дешевле, и эффективнее»: как спасти желтеющий газон

Опубликовано: 23 июля 2025 15:03
Газон в саду
«И дешевле, и эффективнее»: как спасти желтеющий газон
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Эксперт рассказал, чем подкормить газон, особенно после обильных дождей.

Вырастить красивый газон своими руками — вполне реально, но важно сохранить его. Летом красивая зеленая трава переживает жару и дожди, которые вымывают нужные элементы для роста из почвы.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», как чем подкормить и как реанимировать газон.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

«Азот вымылся из-за дождей. Сейчас стоит подкормить газон нитрофоской, азофоской, селитрой — всеми азотными удобрениями.

Не нужно никакого навоза, все это будет долго перерабатываться, а гранулированные удобрения помогут очень хорошо», — отмечает эксперт.

Подсев

Кроме того, по словам агронома, даже сейчас газон можно подсеять.

«До 3 сентября любой подсев газона в течение лета очень хорошо помогает, Вместе с осадками семена окажутся в земле. Поэтому подсев сейчас — это хороший метод», — говорит Елизавета Тихонова.

При этом эксперт не рекомендует использовать рулонный, готовый газон, так как он очень долго адаптируется.

«Пласты сразу не приживутся. Разбросать семена и дешевле, и эффективнее», — советует агроном.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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