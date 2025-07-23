«И дешевле, и эффективнее»: как спасти желтеющий газон

Вырастить красивый газон своими руками — вполне реально, но важно сохранить его. Летом красивая зеленая трава переживает жару и дожди, которые вымывают нужные элементы для роста из почвы.
Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», как чем подкормить и как реанимировать газон.
Подсев
Кроме того, по словам агронома, даже сейчас газон можно подсеять.
«До 3 сентября любой подсев газона в течение лета очень хорошо помогает, Вместе с осадками семена окажутся в земле. Поэтому подсев сейчас — это хороший метод», — говорит Елизавета Тихонова.
При этом эксперт не рекомендует использовать рулонный, готовый газон, так как он очень долго адаптируется.
«Пласты сразу не приживутся. Разбросать семена и дешевле, и эффективнее», — советует агроном.