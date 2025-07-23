«И дешевле, и эффективнее»: как спасти желтеющий газон

Эксперт рассказал, чем подкормить газон, особенно после обильных дождей.

Вырастить красивый газон своими руками — вполне реально, но важно сохранить его. Летом красивая зеленая трава переживает жару и дожди, которые вымывают нужные элементы для роста из почвы.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», как чем подкормить и как реанимировать газон.

Елизавета Тихонова Агроном «Азот вымылся из-за дождей. Сейчас стоит подкормить газон нитрофоской, азофоской, селитрой — всеми азотными удобрениями. Не нужно никакого навоза, все это будет долго перерабатываться, а гранулированные удобрения помогут очень хорошо», — отмечает эксперт.

Подсев

Кроме того, по словам агронома, даже сейчас газон можно подсеять.

«До 3 сентября любой подсев газона в течение лета очень хорошо помогает, Вместе с осадками семена окажутся в земле. Поэтому подсев сейчас — это хороший метод», — говорит Елизавета Тихонова.

При этом эксперт не рекомендует использовать рулонный, готовый газон, так как он очень долго адаптируется.