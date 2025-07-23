«Добавки могут быть вредны»: какие витамины нужно употреблять с осторожностью

Сегодня активно говорят про разные витамины и добавки — йод, магний, витамин D, омега-3. Но что из этого действительно нужно принимать, а что — просто пустая трата денег?
Разбираемся в этом важном вопросе вместе с экспертом.
Врач-диетолог Дарья Русакова объяснила «Городовому», какие витамины и добавки и когда стоит принимать.
«Важно понимать, в каком регионе вы живете. Многие регионы России считаются йоддефицитными.
Если вы живете в таком регионе, не употребляете йодированные продукты, в частности, йодированную соль, в вашем рационе мало морепродуктов, вы беременны, то можно предположить дефицит йода.
Если же вы потребляете достаточное количество йодированных продуктов, то, конечно, в данном случае добавки с йодом вам могут быть вредны», — отмечает эксперт.
Магний
Сегодня активно рекламируют магний, но врач не рекомендует назначать его себе самостоятельно.
«Если вы почувствовали у себя симптомы дефицита магния, судороги, нарушение сна, тревожность, усталость, если питание ваше, бедно, не содержит орехов, зеленых продуктов, то можно предположить у себя дефицит магния.
Однако это все необходимо подтверждать лабораторными анализами», — говорит Дарья Русакова.
Витамин D
С этим витамином тоже очень много «если». Как отмечает эксперт, важно посмотреть, как часто вы бываете на солнце, где живете и работаете.
Беременным и людям старше 50 лет тоже необходимо для назначения витамина D дополнительно сдать анализы крови и проконсультироваться с врачом.
«Все-таки гипервитаминоз D бывает, это когда много витамина поступает. Также избыток йода опасен для здоровья, для работы щитовидной железы.
Поэтому самостоятельное назначение любых даже, казалось бы, полезных биологически активных добавок может навредить здоровью. Поэтому только после согласования дозировок с врачом», — отмечает эксперт.