Городовой / Общество / «Добавки могут быть вредны»: какие витамины нужно употреблять с осторожностью
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Место с потрясающим видом и необычными экспонатами: чем удивит Военно-Морской музей в Кронштадте Общество
Советский миф о «бесплатном»: как и чем на самом деле платили за все в СССР Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Добавки могут быть вредны»: какие витамины нужно употреблять с осторожностью

Опубликовано: 23 июля 2025 16:01
Врач
«Добавки могут быть вредны»: какие витамины нужно употреблять с осторожностью
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Эксперт рассказал, какие нюансы нужно учитывать.

Сегодня активно говорят про разные витамины и добавки — йод, магний, витамин D, омега-3. Но что из этого действительно нужно принимать, а что — просто пустая трата денег?

Разбираемся в этом важном вопросе вместе с экспертом.

Врач-диетолог Дарья Русакова объяснила «Городовому», какие витамины и добавки и когда стоит принимать.

«Важно понимать, в каком регионе вы живете. Многие регионы России считаются йоддефицитными.

Если вы живете в таком регионе, не употребляете йодированные продукты, в частности, йодированную соль, в вашем рационе мало морепродуктов, вы беременны, то можно предположить дефицит йода.

Если же вы потребляете достаточное количество йодированных продуктов, то, конечно, в данном случае добавки с йодом вам могут быть вредны», — отмечает эксперт.

Магний

Сегодня активно рекламируют магний, но врач не рекомендует назначать его себе самостоятельно.

«Если вы почувствовали у себя симптомы дефицита магния, судороги, нарушение сна, тревожность, усталость, если питание ваше, бедно, не содержит орехов, зеленых продуктов, то можно предположить у себя дефицит магния.

Однако это все необходимо подтверждать лабораторными анализами», — говорит Дарья Русакова.

Витамин D

С этим витамином тоже очень много «если». Как отмечает эксперт, важно посмотреть, как часто вы бываете на солнце, где живете и работаете.

Беременным и людям старше 50 лет тоже необходимо для назначения витамина D дополнительно сдать анализы крови и проконсультироваться с врачом.

«Все-таки гипервитаминоз D бывает, это когда много витамина поступает. Также избыток йода опасен для здоровья, для работы щитовидной железы.

Поэтому самостоятельное назначение любых даже, казалось бы, полезных биологически активных добавок может навредить здоровью. Поэтому только после согласования дозировок с врачом», — отмечает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».