«Добавки могут быть вредны»: какие витамины нужно употреблять с осторожностью

Сегодня активно говорят про разные витамины и добавки — йод, магний, витамин D, омега-3. Но что из этого действительно нужно принимать, а что — просто пустая трата денег?

Разбираемся в этом важном вопросе вместе с экспертом.

Врач-диетолог Дарья Русакова объяснила «Городовому», какие витамины и добавки и когда стоит принимать.

«Важно понимать, в каком регионе вы живете. Многие регионы России считаются йоддефицитными. Если вы живете в таком регионе, не употребляете йодированные продукты, в частности, йодированную соль, в вашем рационе мало морепродуктов, вы беременны, то можно предположить дефицит йода. Если же вы потребляете достаточное количество йодированных продуктов, то, конечно, в данном случае добавки с йодом вам могут быть вредны», — отмечает эксперт.

Магний

Сегодня активно рекламируют магний, но врач не рекомендует назначать его себе самостоятельно.

«Если вы почувствовали у себя симптомы дефицита магния, судороги, нарушение сна, тревожность, усталость, если питание ваше, бедно, не содержит орехов, зеленых продуктов, то можно предположить у себя дефицит магния. Однако это все необходимо подтверждать лабораторными анализами», — говорит Дарья Русакова.

Витамин D

С этим витамином тоже очень много «если». Как отмечает эксперт, важно посмотреть, как часто вы бываете на солнце, где живете и работаете.

Беременным и людям старше 50 лет тоже необходимо для назначения витамина D дополнительно сдать анализы крови и проконсультироваться с врачом.