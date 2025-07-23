Музыкальный терроризм: новая угроза для дачников, или как избежать конфликтов с соседями

Тишина требует жертв. Даже на даче.

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предлагает обязать арендаторов дачных участков спрашивать у соседей разрешения на прослушивание музыки на улице.

«Согласие нужно будет не от всех, а от прилегающих по периметру домов, как правило, это три-четыре участка», — сказал он в беседе с «Абзац».