Музыкальный терроризм: новая угроза для дачников, или как избежать конфликтов с соседями

Тишина требует жертв. Даже на даче.
Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предлагает обязать арендаторов дачных участков спрашивать у соседей разрешения на прослушивание музыки на улице.
«Согласие нужно будет не от всех, а от прилегающих по периметру домов, как правило, это три-четыре участка», — сказал он в беседе с «Абзац».
Участковый — музыкальный критик?: как заставить полицию следить за громкостью музыки на дачах
Чтобы мотивировать участковых реагировать на жалобы дачников, Маликович предлагает включить процент отработки таких обращений в систему премирования.
Покупайте землю, а не арендуйте: хитрый план по укреплению земельной собственности
По словам Малинковича, такая мера позволит учесть интересы собственников, а заодно подтолкнет россиян к покупке собственной земли.
Оригинальный способ стимулировать спрос на земельные участки.
Дачная диктатура тишины: правила, ограничивающие свободу на природе
С апреля 2025 года во многих регионах России действуют правила соблюдения тишины на дачных участках.
В будние дни запрещено шуметь с 21:00 до 8:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00.
Шашлыки под аккомпанемент тишины: как отдыхать на даче, чтобы не разозлить соседей
Теперь дачный отдых будет проходить под строгим контролем соседей и полиции.
За шашлыки под громкую музыку можно будет заплатить штраф или даже лишиться права аренды.