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Музыкальный терроризм: новая угроза для дачников, или как избежать конфликтов с соседями

Опубликовано: 23 июля 2025 20:58
дачная тишина
Музыкальный терроризм: новая угроза для дачников, или как избежать конфликтов с соседями
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Россиян могут лишить права слушать музыку на даче без разрешения.

Тишина требует жертв. Даже на даче.

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предлагает обязать арендаторов дачных участков спрашивать у соседей разрешения на прослушивание музыки на улице.

«Согласие нужно будет не от всех, а от прилегающих по периметру домов, как правило, это три-четыре участка», — сказал он в беседе с «Абзац».

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Чтобы мотивировать участковых реагировать на жалобы дачников, Маликович предлагает включить процент отработки таких обращений в систему премирования.

Покупайте землю, а не арендуйте: хитрый план по укреплению земельной собственности

По словам Малинковича, такая мера позволит учесть интересы собственников, а заодно подтолкнет россиян к покупке собственной земли.

Оригинальный способ стимулировать спрос на земельные участки.

Дачная диктатура тишины: правила, ограничивающие свободу на природе

С апреля 2025 года во многих регионах России действуют правила соблюдения тишины на дачных участках.

В будние дни запрещено шуметь с 21:00 до 8:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00.

Шашлыки под аккомпанемент тишины: как отдыхать на даче, чтобы не разозлить соседей

Теперь дачный отдых будет проходить под строгим контролем соседей и полиции.

За шашлыки под громкую музыку можно будет заплатить штраф или даже лишиться права аренды.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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