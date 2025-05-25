Раздавали кипяток, строили «Дракона»: как жил Петербург в 1909 году

В начале XX века Петербург переживал удивительное время — он всё ещё оставался столицей Российской империи, но постепенно начал меняться, приобретая черты современного мегаполиса.

Город бурлил, строился, спорил и рос, а на улицах ещё можно было встретить экипажи рядом с первыми автомобилями, продавцов чая — рядом с инженерами, проектирующими подводные лодки.

Центр империи — яркий и многолюдный

На Екатерининском канале (ныне канал Грибоедова) раскинулся Спас-на-Крови — ещё новенький, сияющий яркой мозаикой. Рядом кипела жизнь: базары, торговцы, прохожие, извозчики, спешащие к Невскому.

В это же время на Знаменской площади (сегодня — площадь Восстания) торжественно открыли памятник Александру III. Сам монумент, к слову, потом переместят не один раз, но в 1909 году он был центром притяжения.

Рынки, чай и санитария

На Покровской площади, ныне площади Тургенева, работал один из главных городских рынков. А во время эпидемии холеры городская санитарная комиссия бесплатно раздавала кипяток на Университетской набережной — мера, которая тогда казалась чуть ли не инновационной.

Город детей и парадоксов

Царская семья жила своей обособленной жизнью — дети Николая II играли в Александровском дворце, катались по Царскому селу, а у них даже был личный слон. Этот контраст между роскошью двора и проблемами простых горожан позже обернётся трагедией — но пока Петербург жил в параллельных реальностях.

Корабли и железные дороги

На Неве буксировали пролет моста Петра Великого — грандиозной инженерной стройки. На судоверфи достраивали подлодку «Дракон», одну из первых в России, несмотря на аварию с бензиновыми парами. Всё это говорит о том, как быстро Петербург осваивал современные технологии и шёл в ногу с европейскими столицами.

Пригороды и королевские визиты

В Сестрорецке — ещё пустынно. Совсем недавно вокруг приюта «Марианум» раскинулись пески, а не жилые кварталы. В Петергофе встречали датского короля — город оставался важной дипломатической ареной.

Город вкуса и стиля

В конце — роскошь петербургской гастрономии: ресторан «Медведь» на Большой Конюшенной улице считался одним из самых модных и изысканных. Интерьеры с позолотой, зеркалами и роялем — это был Петербург-1909 в вечернем наряде.

Прошло всего чуть больше века, но этот город узнаваем и сегодня. Он всё так же красив, немного противоречив и до боли любим. А в следующий раз — заглянем в 1910-й.