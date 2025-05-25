Городовой / Общество / Раздавали кипяток, строили «Дракона»: как жил Петербург в 1909 году
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Раздавали кипяток, строили «Дракона»: как жил Петербург в 1909 году

Опубликовано: 25 мая 2025 18:32
Петербург
Раздавали кипяток, строили «Дракона»: как жил Петербург в 1909 году
Фото: Городовой.ру

Каким был город на пороге перемен.

В начале XX века Петербург переживал удивительное время — он всё ещё оставался столицей Российской империи, но постепенно начал меняться, приобретая черты современного мегаполиса.

Город бурлил, строился, спорил и рос, а на улицах ещё можно было встретить экипажи рядом с первыми автомобилями, продавцов чая — рядом с инженерами, проектирующими подводные лодки.

Центр империи — яркий и многолюдный

На Екатерининском канале (ныне канал Грибоедова) раскинулся Спас-на-Крови — ещё новенький, сияющий яркой мозаикой. Рядом кипела жизнь: базары, торговцы, прохожие, извозчики, спешащие к Невскому.

В это же время на Знаменской площади (сегодня — площадь Восстания) торжественно открыли памятник Александру III. Сам монумент, к слову, потом переместят не один раз, но в 1909 году он был центром притяжения.

Рынки, чай и санитария

На Покровской площади, ныне площади Тургенева, работал один из главных городских рынков. А во время эпидемии холеры городская санитарная комиссия бесплатно раздавала кипяток на Университетской набережной — мера, которая тогда казалась чуть ли не инновационной.

Город детей и парадоксов

Царская семья жила своей обособленной жизнью — дети Николая II играли в Александровском дворце, катались по Царскому селу, а у них даже был личный слон. Этот контраст между роскошью двора и проблемами простых горожан позже обернётся трагедией — но пока Петербург жил в параллельных реальностях.

Корабли и железные дороги

На Неве буксировали пролет моста Петра Великого — грандиозной инженерной стройки. На судоверфи достраивали подлодку «Дракон», одну из первых в России, несмотря на аварию с бензиновыми парами. Всё это говорит о том, как быстро Петербург осваивал современные технологии и шёл в ногу с европейскими столицами.

Пригороды и королевские визиты

В Сестрорецке — ещё пустынно. Совсем недавно вокруг приюта «Марианум» раскинулись пески, а не жилые кварталы. В Петергофе встречали датского короля — город оставался важной дипломатической ареной.

Город вкуса и стиля

В конце — роскошь петербургской гастрономии: ресторан «Медведь» на Большой Конюшенной улице считался одним из самых модных и изысканных. Интерьеры с позолотой, зеркалами и роялем — это был Петербург-1909 в вечернем наряде.

Прошло всего чуть больше века, но этот город узнаваем и сегодня. Он всё так же красив, немного противоречив и до боли любим. А в следующий раз — заглянем в 1910-й.

Новости по теме
Там, где сегодня подают овершейки, 200 лет назад уже наливали суп: история одного ресторана на Гороховой Там, где сегодня подают овершейки, 200 лет назад уже наливали суп: история одного ресторана на Гороховой 26 мая 2025 10:44
Платформа 9 ¾ : куда отправятся петербуржцы по детской железной дороге Платформа 9 ¾ : куда отправятся петербуржцы по детской железной дороге 23 мая 2025 15:01
Тише едешь дальше будешь: сколько занимало путешествие из Москвы в Петербург до постройки железной дороги Тише едешь дальше будешь: сколько занимало путешествие из Москвы в Петербург до постройки железной дороги 18 мая 2025 10:03
«Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке «Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке 16 мая 2025 13:02
«Для богатого сословия»: в соцсети отвесили «комплимент» скоростной железной дороге между Москвой и Петербургом «Для богатого сословия»: в соцсети отвесили «комплимент» скоростной железной дороге между Москвой и Петербургом 15 мая 2025 16:31
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏 2
😹
🙀
😿 2
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».