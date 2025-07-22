От наполеоновских войн до Петербурга: как французский гений изменил облик города на Неве

Огюст Монферран — имя, которое навсегда связано с архитектурным обликом Петербурга. Его творения — Исаакиевский собор и Александровская колонна — стали настоящими визитными карточками города.

Но кем же был этот человек, чья судьба оказалась столь тесно связана с историей России?

От Франции до России: начало пути

Анри Луи Огюст Рикар де Монферран родился в январе 1786 года в небольшом предместье Парижа — Шайо.

Его семья не совсем простая — мать была итальянского происхождения, отец в свое время служил директором королевской академии в одном из французских городов.

После смерти отца юного Огюста воспитывал отчим, который, как считается, научил его рисовать, что впоследствии сыграло важную роль в творчестве.

Учился он в Королевской школе архитектуры в Париже, где его педагогами были выдающиеся мастера эпохи — Шарль Персье и Пьер Фонтен.

Однако учебу прервала война: Монферран служил в наполеоновской гвардии, участвовал в сражениях и даже был ранен.

За мужество получил орден Почетного легиона — это знак высокого признания во Франции, пишет сайт Прогулки по Петербургу.

После окончания войны перспективы молодого архитектора во Франции были не очень большие — страна переживала трудные времена, заказов было мало.

Однако судьба улыбнулась ему, когда в 1814 году в Париж прибыл император Александр I. Монферран показал ему альбом со своими проектами, включая эскиз обелиска мира, и император заинтересовался.

Уже спустя два года Огюст получил приглашение в Россию, где его таланты раскрылись в полной мере.

Петербург — город, где остался навсегда

В России Монферран быстро обрел известность. Его первой значимой работой стал проект зданий на Нижегородской ярмарке — важного коммерческого центра страны.

Самым знаменитым его творением стал Исаакиевский собор — грандиозное сооружение в духе классицизма с огромным золотым куполом, который виден издалека.

Проект монументальный и амбициозный: строительство длилось порядка 40 лет, над ним работали десятки тысяч людей. Монферран сочетал строгие формы и масштаб, создавая ощущение величия.

Еще одно его знаменитое творение — Александровская колонна, установленная в центре Дворцовой площади.

Высотой почти 48 метров, колонна поражает своей невесомостью: она стоит без видимой опоры, не имея креплений ни к пьедесталу, ни к основанию, благодаря своему весу.

Этот инженерный подвиг восхищал современников и поражает сегодня.

Человек за гранитными фасадами

Несмотря на творческий успех, жизнь архитектора была непростой и полна трудностей. Он пережил смерть жены и дочери от тяжелой болезни — туберкулеза, а их сын умер в младенчестве.

Известна и любопытная особенность Монферрана — он любил приглашать к себе в гости ровно девять человек, столько, сколько было муз в греческой мифологии.

Это правило показывало его тягу к гармонии и искусству не только в творчестве, но и в быту.

Монферран дружил с императором Николаем I, их разговоры порой переходили в легкие споры по поводу художников, которым следует оставлять место для работы внутри Исаакиевского собора.

Загадочная смерть и память

Когда подошла пора завершать строительство Исаакиевского собора, архитектор будто бы откладывал конец, боясь пророчества о собственной скорой смерти.

И действительно, он скончался в 1858 году, всего через месяц после освящения готового собора.

О причинах ходили разнообразные слухи — от «замечания императора» до гордости архитектора, не позволившей ему смириться с трудностями.

По преданию, в торжественный день освящения грандиозного храма новый император Александр II в присутствии двора сделал замечание архитектору «за ношение усов».

Это была привилегия исключительно военных. После этого Монферран почувствовал себя плохо и, спустя месяц, умер. Будто бы от этого.

Интересно, что до сих пор в народе ходят легенды о том, что дух Монферрана иногда появляется поздно вечером на ступенях Исаакиевского собора, как бы охраняя свое творение.