Китай, Монголия, Марокко: какие страны готовы принять российских автомобилистов по «Синей карте»

Что нужно знать российским водителям о новой системе страхования.

Российские автомобилисты смогут ездить в Китай и Монголию по «Синей карте» — альтернативе европейской системе «Зеленая карта».

Как сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, Москва и Пекин уже прорабатывают механизм подключения КНР к новой трансграничной страховой системе.

Переговоры также идут с Монголией.

«Синяя карта»: альтернатива «Зеленой» для дружественных стран

Система «Синяя карта», разработанная после приостановки участия России в «Зеленой карте» летом 2023 года, ориентирована на сотрудничество со странами, сохраняющими дружественные отношения с РФ.

Как пишут «Известия», Казахстан и Киргизия также выразили намерение присоединиться.

Интерес из Африки и Азии: расширение географии «Синей карты»

По данным компании «Совкомбанк Страхование», список стран, которые хотят присоединиться к «Синей карте», может расшириться.

В «Абсолют Страховании» отметили интерес к проекту также со стороны Марокко и Туниса.

Переговоры о возможном включении в систему ранее также велись с Арменией, Азербайджаном и Турцией.

Формирование нового страхового пространства

Таким образом, «Синяя карта» постепенно формирует альтернативное трансрегиональное страховое пространство со странами ближнего зарубежья.

Что такое «Зеленая карта» и почему Россия приостановила участие

«Зеленая карта» — это система международного автострахования, позволяющая водителям, пересекающим границы, не оформлять отдельные полисы в каждой стране.

С 30 июня 2023 года из-за введенных санкций участие России в системе было приостановлено на неопределенный срок.