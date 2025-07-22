Главный страж Ладоги: как живет и хранит тайны Стороженский маяк

Стороженский маяк — настоящий великан Ладожского озера и одна из самых ярких его достопримечательностей.
Этот маяк не просто охраняет судоходство — он уже более двух веков вписывается в историю и живописные пейзажи Ленинградской области.
Небольшой экскурс в историю
Все началось еще в конце XVIII века, в 1799 году, когда чертеж сооружения был утвержден генерал-майором Францем Деволантом. Маяки на Ладожском озере нужны были для безопасности судов.
Его строительство стартовало в 1800 году прямо на Стороженском мысу, отделяющем Свирскую губу от Волховской. Первый маяк был деревянным, и зимние ледоходы быстро разрушили его.
Башню восстановили, но состояние было уже не на высоте. В 1818 году построили второй маяк — тоже деревянный. Он работал дольше, но деревянные конструкции опять износились.
В 1839 году деревянный маяк заменили на каменный, он стал первым на озере, построенный из более долговечного материала.
Эпохальное обновление — нынешний маяк
В начале XX века распространилась идея обновить маяки на Ладожском побережье для увеличения дальности сигнала до 22 морских миль, пишет Гид эксперт.
Старый каменный маяк Стороженского мыса был в плохом состоянии — стены слабели, и его решили не достраивать, а построить новый.
Так в 1906–1911 годах появился тот единственный и неповторимый маяк, который стоит и по сей день.
Каменная башня высотой 71 метр стала одним из самых высоких маяков в России и седьмым в мире среди традиционных маяков.
Фокальная плоскость находится на 76 метрах — именно с этой высоты сияет мощный световой луч, который видно в ясную погоду на расстоянии 22 морских миль (около 41 км).
Его металлическая башня напоминает Эйфелеву. Внутрь можно попасть только с экскурсиями, но даже просто видеть его величественный силуэт среди соснового леса — настоящее удовольствие.
Этот маяк похож на своего «брата-близнеца» — Осиновецкий маяк, но именно Стороженский немного выше.
Почему стоит посетить Стороженский маяк?
- Это самый высокий маяк Ладожского озера и один из самых высоких в России.
- Маяк окружен красивой природой: живописный берег, величественные воды и чистый воздух.
- Интересна история строительства и перестроек — настоящий символ развития навигации региона.
- Для тех, кто любит фотографировать, здесь море шикарных ракурсов на фоне маяка и Ладоги.
Если собираетесь в Ленинградскую область, стоит запланировать экскурсию в деревню Сторожно и увидеть этот маяк своими глазами.