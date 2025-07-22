«Лавина заявлений на «соседку в купальнике на балконе»: чем грозит обернуться новый закон в Петербурге

Что грозит подглядывающим за соседями, и при чем тут балерина «под елочкой».

Загорающим на балконе в нижнем белье может грозить арест до 15 суток, предупреждают юристы.

В первый раз предусмотрен штраф до 1000 рублей, при повторении — штраф до 2500 рублей или административный арест.

Такие действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Кроме того, соседи вправе подать в суд и требовать компенсацию за моральный ущерб.

Так ли это? А за подглядывание за соседями в белье нет штрафа? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила адвокат Юлия Вербицкая-Линник, назвав ситуацию «очередной странной инициативой».

Балкон — часть квартиры: право на частную жизнь

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат «Во-первых, балкон, лоджия и даже часть эксплуатирумрй кровли, относящаяся к жилому помещению является его частью», — поясняет юрист.

И, по умолчанию, в своем жилище человек может делать все, что захочет.

«Принимать солнечные и воздушные ванны в виде ему комфортном и даже (страшно сказать!) ходить по квартире нагишом, если он там находится один и малолетние — несовершеннолетние в жилом помещении отсутствуют», — заметила адвокат.

Признаки витрины и острота зрения: как далеко заходит любопытство

Кроме того, нужно иметь изрядную остроту зрения, спец.технику и прочие профессиональные навыки, чтобы разглядеть кто там и в каком купальнике загорает.

«Во-вторых, являясь частью жилого помещения и будучи в большинстве случаев затенены, зашторены, застеклены etc, балконы и лоджии признаками витрины не обладают».

Тепловизор и статья 137 УК РФ: нарушение неприкосновенности частной жизни

«Имея такое специальное профессиональное оборудование, можно и действия в спальне, ночью за шторами разглядеть — тепловизор все зафиксирует, даже степень «огонька» в тех или иных местах».

Но здесь вступает в силу статья 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Преступлением является незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, совершенный без его согласия.

Юлия Вербицкая-Линник напомнила «дело одной балерины и фотографию ее области ниже спины в позиции «под елочкой», по заявлению которой уголовное дело не только было возбуждено, но и расследовалось аж целым Следственным Комитетом».

Следственный комитет под каждым балконом: ирония и реальность

«Тяжесть или “мудрость” российских законов часто компенсируется особенностью их исполнения».

По словам юриста, не так просто будет ловить нарушающих закон.

«Что-то слабо я представляю сотрудников полиции или Следственного комитета под каждым столичным балконом. Зато у бабушки работы прибавится. Думаю, лавина заявлений на «соседку в купальнике на балконе» после наступления ближайших жарких дней — необратима».

Вопрос о законности загара на балконе остается неоднозначным и вызывает много споров.

Законы и практика их применения могут быть разными, а потому каждому приходится самостоятельно оценивать риски и последствия своих действий.