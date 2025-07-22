«Ошибки здесь обходятся дорого»: как сделать ремонт квартиры в Петербурге и не потратить последние деньги

За последний год ремонт квартир в Санкт-Петербурге подорожал почти вдвое — и это не просто грустный слух, а факт, который почувствовали на себе многие жители города.

Если в 2024 году ремонт однушки площадью около 44 м² обходился примерно в 800 тысяч рублей, то сегодня за такую же работу придется выложить как минимум 1,5 миллиона.

Почему так дорого? Разбираемся с экспертом.

Дизайнер, председатель комиссии Опоры России по дизайну и архитектуре Андрей Радаев объяснил «Городовому», с чем связано такое резкое подорожание.

Андрей Радаев Дизайнер интерьеров «Рост цен на ремонт — это следствие сразу нескольких факторов: подорожание строительных материалов, дефицит квалифицированных мастеров и высокая загрузка подрядчиков в условиях строительного бума», — говорит эксперт.

При этом дизайнер отмечает, что даже в таких условиях у владельцев квартир остаются возможности для разумной экономии.

На чем можно сэкономить?

«Черновые материалы: на этапе выбора бетона, гипсокартона или штукатурки вполне можно найти качественные аналоги без переплат за бренд. Работы без высокой квалификации: например, демонтаж или черновая уборка — не всегда есть смысл оплачивать по высоким расценкам, можно сделать это самостоятельно. Финишная отделка в «вторичных» зонах: в кладовках, гардеробных или хозяйственных помещениях можно использовать более бюджетные решения», — советует Андрей Радаев.

А вот на чем экономить не стоит?

При этом есть то, на чем точно не стоит экономить, иначе это выйдет себе дороже.

«Инженерные коммуникации: электрика, водопровод, вентиляция — это «скелет» квартиры, и ошибки здесь обходятся дорого. Гидроизоляция и шумоизоляция: особенно в санузлах и при ремонте в многоквартирных домах. Честные подрядчики: в стремлении сэкономить на исполнителе легко нарваться на некачественную работу, которую потом придётся переделывать», — отмечает эксперт.

По словам дизайнера, рациональный подход — это не отказ от качества, а умение вкладывать деньги туда, где это действительно важно.