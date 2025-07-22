«Ковыряй, не ковыряй, нового ничего не появится»: эксперт оценила способ проверки яблок ногтями

Как правильно выбирать яблоки и не отравиться?

На полках российских магазинов все чаще стали попадаться яблоки со странными отметинами. Как выяснилось, это следы от ногтей. Такой способ используют пожилые женщины, чтобы проверить фрукты на вкус.

А есть ли другие, более нормальные методы оценить качество яблок? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила нутрициолог Виктория Вишнякова.

«Я не понимаю, что они оценивают таким методом, потому что не надо оценивать качество яблок», — отметила эксперт.

«Какая оценка у качества яблока, если его задача нас накормить?»: о пользе и составе

Вишнякова отметила, что проверять таким образом качество яблок — не совсем правильно.

«Какая оценка у качества яблока, если его задача нас накормить? Ну, как бы вы съедите яблоко, вы получите еду, в общем, на качество его проверять не надо».

Яблоко — это источник клетчатки. У него не должно быть каких-то особых великолепных показателей по микроэлементам или по какому-то специальному компоненту.

Вкусовые ощущения и внешний вид: как выбрать яблоко, которое понравится

Единственная характеристика — это вкусовые ощущения. А это зависит от сорта. Есть кислые яблоки, есть хрустящие. Каждый выбирает то, что ему нравится больше.

Фрукты можно потрогать, чтобы проверить: мягкие они или нет.

«То есть проверить, что они не ударились, не падали, потому что бывает такое, что помятый плод, и там уже началось какой-то процесс, вот в этом месте удара, гниения, то есть оно начало чернеть, темнеть, и это, конечно, не здорово».

Также должна смущать морщинистая кожура. Это значит, что фрукт давно лежит на полке. Такой лучше не брать.

Осторожно: поврежденная кожура и патогенные микроорганизмы

«Штрафовать над таких товарищей», — отметила эксперт, говоря о «рукастых дегустаторах».

Еслу у яблока повредилась кожура от таких «пробовальщиков», то туда могут попасть бактерии, всякие патогенные вещества.

«Яблоко мы не варим, в отличие, например, от каких-то других овощей и некоторых фруктов, мы его просто моем. То есть если там какой-то патогенный микроорганизм попал внутрь яблока, то мы можем отравиться».

Поэтому яблоки, как и любые другие фрукты, нужно выбирать с цельной кожурой».

Визуальный осмотр и местные сорта: правильный выбор

Просто визуального осмотра достаточно. Нужно пробовать разные сорта, чтобы понять, какой больше нравится.

«Ковыряй, не ковыряй, там ничего не появится нового в яблоке», — подытожила нутрициолог.

Выбирая яблоки, стоит ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения и внешний вид плода.

Важно избегать поврежденных яблок и помнить, что протыкание кожуры —это не способ оценки качества, а обычная порча продукта.