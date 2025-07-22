Зеленая волна и ядовитый хвостокол: почему Азовское море не такое простое, как кажется

С каждым годом Азовское море становится все более соленым.

Азовское море — это небольшой водоем, куда многие устремились после экологической катастрофы на Черноморском побережье.

Оно считается самым мелким морем в мире. Средняя глубина здесь едва достигает 7-8 метров, а максимальная — около 13,5 метров. Но почему же Азовское море называют самой опасной «лужей» мира?

Как появилось Азовское море?

Азовское море — молодое по возрасту, оно появилось примерно 5600–8000 лет назад в результате подъема воды в Черном море.

До этого территория, где сейчас море, была сушей и река Дон впадала прямо в Черное море в районе нынешнего Керченского пролива.

Постепенно сюда пришла вода, и образовался этот сравнительно неглубокий водоем.

Почему оно так называется?

Название «Азовское море» появилось не сразу и прошло сложный путь. Исторически у него было много разных имен.

Древние греки называли его Меотийским озером, турки — «Белым морем», монголы — «Рыбным», пишет Большая российская энциклопедия.

Само слово «Азов» впервые встретилось в русских летописях в XVII веке. Существует несколько версий происхождения этого названия:

От древней тюркской крепости Азак, построенной на месте современного города Азова.

От тюркского слова «азак», что значит «низкое место» или «низменность», что хорошо подходит по географии моря.

Наиболее популярна версия о значении «низкое место», поскольку море действительно расположено в низменности.

Особенности моря

Азов является самым мелким морем, что влияет на его внешний вид и поведение воды.

Воды здесь очень мутные — это связано с тем, что там большое количество ила и донных отложений. Кроме того, море богато фитопланктоном, из-за чего летом развивается цветение водорослей.

Эти скопления напоминают ярко-зеленую пленку, которую ветер часто выбрасывает на берег, создавая резкий неприятный запах.

Такое мелководье и мутная вода могут быть опасны, так как можно встретить таких обитателей, как например ската-хвостокола, у которого есть иглы с ядовитыми железами.

Кроме того, в море иногда возникают опасные подводные течения, которые могут утащить человека под воду даже в кажущихся спокойными волнах.

Рыбные богатства

Исторически Азовское море было знаменито своим рыбным изобилием. В древности его даже называли «осетровым раем»: здесь водились осетр, белуга, севрюга и другие ценные виды.

Море всегда было важным местом рыболовства и источником пропитания для местных жителей. Несмотря на это, его часто называют опасной «лужей» мира.

В последние десятилетия приток пресной воды в Азовское море уменьшился, из-за чего его соленость растет и в море появились медузы.

Поэтому, если вы собираетесь в отпуск на Азовское море, будьте готовы к такому сюрпризу. Тем не менее, водоем притягивает к себе все больше туристов.

Его мелководье и географическое положение создают уникальные, хотя и иногда опасные природные явления, но манят теплой водой и мелководьем.