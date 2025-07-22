Зеленая волна и ядовитый хвостокол: почему Азовское море не такое простое, как кажется

Азовское море — это небольшой водоем, куда многие устремились после экологической катастрофы на Черноморском побережье.
Оно считается самым мелким морем в мире. Средняя глубина здесь едва достигает 7-8 метров, а максимальная — около 13,5 метров. Но почему же Азовское море называют самой опасной «лужей» мира?
Как появилось Азовское море?
Азовское море — молодое по возрасту, оно появилось примерно 5600–8000 лет назад в результате подъема воды в Черном море.
До этого территория, где сейчас море, была сушей и река Дон впадала прямо в Черное море в районе нынешнего Керченского пролива.
Постепенно сюда пришла вода, и образовался этот сравнительно неглубокий водоем.
Почему оно так называется?
Название «Азовское море» появилось не сразу и прошло сложный путь. Исторически у него было много разных имен.
Древние греки называли его Меотийским озером, турки — «Белым морем», монголы — «Рыбным», пишет Большая российская энциклопедия.
Само слово «Азов» впервые встретилось в русских летописях в XVII веке. Существует несколько версий происхождения этого названия:
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От древней тюркской крепости Азак, построенной на месте современного города Азова.
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От тюркского слова «азак», что значит «низкое место» или «низменность», что хорошо подходит по географии моря.
Наиболее популярна версия о значении «низкое место», поскольку море действительно расположено в низменности.
Особенности моря
Азов является самым мелким морем, что влияет на его внешний вид и поведение воды.
Воды здесь очень мутные — это связано с тем, что там большое количество ила и донных отложений. Кроме того, море богато фитопланктоном, из-за чего летом развивается цветение водорослей.
Эти скопления напоминают ярко-зеленую пленку, которую ветер часто выбрасывает на берег, создавая резкий неприятный запах.
Такое мелководье и мутная вода могут быть опасны, так как можно встретить таких обитателей, как например ската-хвостокола, у которого есть иглы с ядовитыми железами.
Кроме того, в море иногда возникают опасные подводные течения, которые могут утащить человека под воду даже в кажущихся спокойными волнах.
Рыбные богатства
Исторически Азовское море было знаменито своим рыбным изобилием. В древности его даже называли «осетровым раем»: здесь водились осетр, белуга, севрюга и другие ценные виды.
Море всегда было важным местом рыболовства и источником пропитания для местных жителей. Несмотря на это, его часто называют опасной «лужей» мира.
В последние десятилетия приток пресной воды в Азовское море уменьшился, из-за чего его соленость растет и в море появились медузы.
Поэтому, если вы собираетесь в отпуск на Азовское море, будьте готовы к такому сюрпризу. Тем не менее, водоем притягивает к себе все больше туристов.
Его мелководье и географическое положение создают уникальные, хотя и иногда опасные природные явления, но манят теплой водой и мелководьем.