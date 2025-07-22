«Можно есть смело»: стоит ли покупать арбузы раньше августа

Лето — время арбузов, но покупать их слишком рано эксперты советуют с осторожностью и лучше подождать настоящий сезон, который в большинстве регионов России начинается в августе.

Почему так? Разбираемся вместе.

Почему арбузы в начале лета — это не всегда хороший выбор

В Петербург первые партии арбузов из близлежащих стран приехали уже в июне-июле. Так, 23 тонны узбекских арбузов после фитосанитарного и таможенного контроля пустили в продажу.

На первый взгляд — отличная новость, потому что ягоды свежие и быстро доставленные. Но многие настаивают на том, что лучшие арбузы продаются в августе.

Ранние арбузы часто не такие сладкие и ароматные, как выращенные в России арбузы позднего сезона. Их обычно растят в условиях теплиц или с применением ускорителей созревания.

Это может влиять не только на вкус, но и на безопасность — повышается риск присутствия нитратов и других химических веществ.

Кроме того, в магазинах зачастую не указывается точное происхождение арбуза — пишут просто «Россия», не уточняя регион.

Продавцы с улиц и неофициальных рынков вообще чаще всего торгуют арбузами без документов, что небезопасно для здоровья.

Что говорят эксперты?

Терапевт Юлия Маршинцева рассказала «Городовому», стоит ли покупать арбузы раньше августа.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Действительно с августа сезон начинается у наших российских арбузов, которые выращены в Краснодарском крае. Все, что выращено в наших условиях ранее, считается, могут содержать нитриты. Но на самом деле, когда проверяли фрукты и овощи, которые были выращены с помощью удобрений, содержание в них вредных показателей не превышало норму. Сейчас вообще доступны приборы-анализаторы, которые помогут проверить арбуз на количество тех же нитритов и решить, стоит его есть или нет», — говорит эксперт.

Врач также отмечает, что никто не даст прокалывать арбуз и проверять его, но это можно сделать дома.