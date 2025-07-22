«Можно есть смело»: стоит ли покупать арбузы раньше августа

Лето — время арбузов, но покупать их слишком рано эксперты советуют с осторожностью и лучше подождать настоящий сезон, который в большинстве регионов России начинается в августе.
Почему так? Разбираемся вместе.
Почему арбузы в начале лета — это не всегда хороший выбор
В Петербург первые партии арбузов из близлежащих стран приехали уже в июне-июле. Так, 23 тонны узбекских арбузов после фитосанитарного и таможенного контроля пустили в продажу.
На первый взгляд — отличная новость, потому что ягоды свежие и быстро доставленные. Но многие настаивают на том, что лучшие арбузы продаются в августе.
Ранние арбузы часто не такие сладкие и ароматные, как выращенные в России арбузы позднего сезона. Их обычно растят в условиях теплиц или с применением ускорителей созревания.
Это может влиять не только на вкус, но и на безопасность — повышается риск присутствия нитратов и других химических веществ.
Кроме того, в магазинах зачастую не указывается точное происхождение арбуза — пишут просто «Россия», не уточняя регион.
Продавцы с улиц и неофициальных рынков вообще чаще всего торгуют арбузами без документов, что небезопасно для здоровья.
Что говорят эксперты?
Терапевт Юлия Маршинцева рассказала «Городовому», стоит ли покупать арбузы раньше августа.
«Действительно с августа сезон начинается у наших российских арбузов, которые выращены в Краснодарском крае.
Все, что выращено в наших условиях ранее, считается, могут содержать нитриты.
Но на самом деле, когда проверяли фрукты и овощи, которые были выращены с помощью удобрений, содержание в них вредных показателей не превышало норму.
Сейчас вообще доступны приборы-анализаторы, которые помогут проверить арбуз на количество тех же нитритов и решить, стоит его есть или нет», — говорит эксперт.
Врач также отмечает, что никто не даст прокалывать арбуз и проверять его, но это можно сделать дома.
«Что касается арбузов, привезенных из Узбекистана, то там сезон уже начинается с мая. И, соответственно, эти арбузы можно есть смело», — успокаивает терапевт.