Русский язык — донор: какие слова «переехали» за границу и стали частью других культур

Заимствовать слова из других языков, в целом, является вполне обычной практикой, поскольку этот процесс самым непосредственным образом влияет на эволюцию языка.

Заимствованные слова формируют диалекты, стилистически окрашивают речь и делают язык более богатым и разнообразным.

Английский «окей» и немецкий «бутерброд»: примеры заимствований

Как бы сегодня жил современный человек, если бы однажды в русский язык из английского не пришли слова, вроде «окей», «шоппинг», «геймер», «боулинг»; из французского – «аренда», «тариф»; из немецкого – «галстук», «бутерброд», «бухгалтер» и прочие?

Но не только иностранные слова сделали «великий и могучий» еще более великим и могучим, но и наоборот.

Да-да, русский язык также не стал исключением из правил и «подарил» некоторым странам слова, ставшие впоследствии частью их словесности.

Стерлядь, водка и квас: гастрономические заимствования

В английском языке прочно закрепились названия знаменитых русских рыб — белуги и севрюги, а после установления торговых отношений с Россией, европейцы узнали, какая на вкус рыба под названием стерлядь.

Вот только собственное название для нее они придумывать не стали, а решили использовать транскрипцию [sterlet].

И, кстати, некоторые лингвисты считают, что именно это слово является самым первым заимствованием из русского языка.

Как пишет блогер Александр Снитовский, слово «водка» можно назвать одним из любимейших заимствований из русского языка — оно есть и в английском, и во французском, и в немецком языках.

Среди напитков такое же популярностью может похвастаться разве что «квас». «Kvas» есть в английском, испанском, португальском и многих других языках.

Пирожки и пироги: польское или русское влияние?

Что же касается твердой пищи, то англичане, например, прекрасно знают, что такое пирожки.

Правда, существует мнение, что слово «пирожки» было заимствовано не из русского, а из польского языка, в котором есть слово «пирОги». Правда, польские «пирОги» — это, скорее, вареники.

А вот привычное слово «пироги» есть в японском языке — точнее, «пиросики». Значение этого слова не отличается от русского аналога.

Вот только японские «пиросики» не употребляются в единственном числе — только во множественном.

Babushka, samovar и tsar: от платков до политики

Еще одним заимствованием является слово «babushka». Так, например, в английском языке, под этим словом понимается способ завязывания платка — узлом под подбородком.

А в Греции и Испании словом «baboushka» называют матрешку.

Не менее популярным, заимствованным из русского языка, словом является «самовар». В мире его так и называют — «samovar» или «samowar».

А вот слово «tsar» в английском языке использовался не только в значении «глава Руси». Под «царем» британцы понимали неофициальное название должности человека, ответственного за какой-либо важный участок работы.

Русский язык, как и любой другой, постоянно обогащается и развивается за счет заимствований, а также сам щедро делится своими словами с другими языками.

Этот процесс делает речь более выразительной и разнообразной, отражая культурные связи и обмены между народами.