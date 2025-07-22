«Могут накапливать бактерии и плесень»: чем вреден увлажнитель воздуха в квартирах петербуржцев

Некоторые петербуржцы жалуются на кашель и насморк при использовании увлажнителей воздуха.
Как правильно пользоваться этой техникой, чтобы не заболеть? На эти вопросы порталу «Городовой» ответил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
“Простудиться непосредственно от увлажнителя воздуха нельзя”: правда и мифы
«Простудиться непосредственно от увлажнителя воздуха нельзя, так как “простуда” — ОРЗ, обычно вызвана вирусами или бактериями», — объясняет эксперт.
Однако неправильное использование прибора может создать условия для развития заболеваний дыхательных путей.
Контроль уровня влажности: оптимальный показатель
«Оптимальный уровень влажности в помещении составляет около 40–60%. Если влажность выше, это может привести к росту плесени и бактерий, а также раздражению дыхательных путей», — говорит доктор.
Для контроля влажности необходимо использовать гигрометр.
Регулярная чистка и дезинфекция: залог здорового воздуха
Увлажнители могут накапливать бактерии и плесень, поэтому важно регулярно чистить устройство.
Главное следовать инструкциям производителя по чистке и замене фильтров.
Дистиллированная вода: предотвращение образования налета
«Обычная водопроводная вода может содержать минералы, которые оседают внутри устройства и способствуют образованию минеральных отложений и бактерий», — отметил Болибок.
Рекомендуется использовать дистиллированную воду.
Использование прибора круглосуточно без необходимости может привести к избыточной влажности и созданию благоприятных условий для роста микроорганизмов.
Соблюдение рекомендаций по контролю влажности, регулярной чистке и выбору воды поможет избежать проблем со здоровьем.