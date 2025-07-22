«Могут накапливать бактерии и плесень»: чем вреден увлажнитель воздуха в квартирах петербуржцев

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Почти никто никогда не моет, а зря: этот предмет в ванной комнате — рассадник бактерий и плесени

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Не только плесень: Роскачество предупреждает об опасности сыра Бри

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«Можно доиграться»: опасен ли для здоровья сыр с плесенью

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Плесень на клубнике: стоит ли бояться импортной ягоды — и опасна ли местная?

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На варенье появилась плесень? Вот почему, и что можно сделать с ним на кухне

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