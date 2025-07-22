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«Могут накапливать бактерии и плесень»: чем вреден увлажнитель воздуха в квартирах петербуржцев

Опубликовано: 22 июля 2025 10:03
климат в квартире
«Могут накапливать бактерии и плесень»: чем вреден увлажнитель воздуха в квартирах петербуржцев
globallookpress/Victor Lisitsin

Как правильно пользоваться прибором, чтобы не заболеть.

Некоторые петербуржцы жалуются на кашель и насморк при использовании увлажнителей воздуха.

Как правильно пользоваться этой техникой, чтобы не заболеть? На эти вопросы порталу «Городовой» ответил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

“Простудиться непосредственно от увлажнителя воздуха нельзя”: правда и мифы

«Простудиться непосредственно от увлажнителя воздуха нельзя, так как “простуда” — ОРЗ, обычно вызвана вирусами или бактериями», — объясняет эксперт.

Однако неправильное использование прибора может создать условия для развития заболеваний дыхательных путей.

Контроль уровня влажности: оптимальный показатель

«Оптимальный уровень влажности в помещении составляет около 40–60%. Если влажность выше, это может привести к росту плесени и бактерий, а также раздражению дыхательных путей», — говорит доктор.

Для контроля влажности необходимо использовать гигрометр.

Регулярная чистка и дезинфекция: залог здорового воздуха

Увлажнители могут накапливать бактерии и плесень, поэтому важно регулярно чистить устройство.

Главное следовать инструкциям производителя по чистке и замене фильтров.

Дистиллированная вода: предотвращение образования налета

«Обычная водопроводная вода может содержать минералы, которые оседают внутри устройства и способствуют образованию минеральных отложений и бактерий», — отметил Болибок.

Рекомендуется использовать дистиллированную воду.

Использование прибора круглосуточно без необходимости может привести к избыточной влажности и созданию благоприятных условий для роста микроорганизмов.

Соблюдение рекомендаций по контролю влажности, регулярной чистке и выбору воды поможет избежать проблем со здоровьем.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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