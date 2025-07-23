Потерянное время и здоровье: как депутаты хотят бороться с пробками в Петербурге

Летние ремонты в Петербурге давно стали привычным спутником горожан — с одной стороны, это обновление дорожного покрытия, которое ждут, а с другой — многокилометровые пробки, накапливающийся стресс и потерянное время.
«Если навигатор не знает о перекрытиях, ситуация становится еще сложнее!» — признается депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев в своем Телеграм-канале.
При этом, отсутствие актуальных данных усугубляет уже и без того сложную картину на дорогах.
Не просто неудобство — риск для здоровья
Продолжительные задержки в пробках — не только раздражающий фактор, но и потенциально опасное явление для ряда категорий граждан.
В первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и других уязвимых групп.
В таких условиях минуты ожидания на дороге могут обернуться угрозой здоровью, что, согласно словам депутата, требует ответственного подхода к информированию о состоянии городских улиц.
Где подвела навигация?
Онлайн-сервисы вроде «Яндекс.Карты» и других регулярно получают официальную информацию от городских служб и на основе этого строят маршруты.
Однако иногда данные либо отсутствуют вовсе, либо не отражают реального положения дел.
Так, 19 июля сервис не показал перекрытие Волхонского шоссе в обоих направлениях — это привело к серьезным задержкам для сотен автомобилистов, не имевших возможности заранее изменить маршрут и сэкономить время.
Что предлагает депутат
Для урегулирования ситуации Цивилев предложил комитету по развитию транспортной инфраструктуры и комитету по благоустройству разработать четкие стандарты передачи данных о перекрытиях.
Там должны быть: точные координаты, сроки ремонтных работ, причины ограничений, а также рекомендованные альтернативные маршруты.
Кроме того, депутат настаивает на усилении контроля за качеством предоставляемой информации в навигационные сервисы.
И главным нововведением стала идея создания горячей линии, куда автомобилисты смогут сообщать о недостающей или неточной информации о дорожных работах.
Такая платформа позволит повысить оперативность реакции служб и минимизировать неудобства.
Как реагируют и что дальше?
Предложение вызвало неоднозначные отклики: одни видят в этом шаг к транспорной прозрачности, другие — лишь один из многих инструментов, далеко не решающих системные проблемы города.
Тем не менее в условиях стремительного роста числа автомобилей и постоянных ремонтов, такие инициативы выглядят востребованными.
«Пробки — это не просто раздражение, а фактор, напрямую влияющий на качество жизни», — подчеркивают эксперты.
Таким образом, в Петербурге набирает обороты дискуссия о том, как сделать поездки более прогнозируемыми и комфортными на фоне регулярных ремонтных кампаний.
«Горячая линия для водителей» — это попытка вернуть контроль и оперативность сообщения, чтобы уменьшить стресс и создать более понятную дорожную ситуацию для всех участников движения.