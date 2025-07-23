Потерянное время и здоровье: как депутаты хотят бороться с пробками в Петербурге

Ремонт дорог — обновление или вызов для водителей?

Летние ремонты в Петербурге давно стали привычным спутником горожан — с одной стороны, это обновление дорожного покрытия, которое ждут, а с другой — многокилометровые пробки, накапливающийся стресс и потерянное время.

«Если навигатор не знает о перекрытиях, ситуация становится еще сложнее!» — признается депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев в своем Телеграм-канале.

При этом, отсутствие актуальных данных усугубляет уже и без того сложную картину на дорогах.

Не просто неудобство — риск для здоровья

Продолжительные задержки в пробках — не только раздражающий фактор, но и потенциально опасное явление для ряда категорий граждан.

В первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и других уязвимых групп.

В таких условиях минуты ожидания на дороге могут обернуться угрозой здоровью, что, согласно словам депутата, требует ответственного подхода к информированию о состоянии городских улиц.

Где подвела навигация?

Онлайн-сервисы вроде «Яндекс.Карты» и других регулярно получают официальную информацию от городских служб и на основе этого строят маршруты.

Однако иногда данные либо отсутствуют вовсе, либо не отражают реального положения дел.

Так, 19 июля сервис не показал перекрытие Волхонского шоссе в обоих направлениях — это привело к серьезным задержкам для сотен автомобилистов, не имевших возможности заранее изменить маршрут и сэкономить время.

Что предлагает депутат

Для урегулирования ситуации Цивилев предложил комитету по развитию транспортной инфраструктуры и комитету по благоустройству разработать четкие стандарты передачи данных о перекрытиях.

Там должны быть: точные координаты, сроки ремонтных работ, причины ограничений, а также рекомендованные альтернативные маршруты.

Кроме того, депутат настаивает на усилении контроля за качеством предоставляемой информации в навигационные сервисы.

И главным нововведением стала идея создания горячей линии, куда автомобилисты смогут сообщать о недостающей или неточной информации о дорожных работах.

Такая платформа позволит повысить оперативность реакции служб и минимизировать неудобства.

Как реагируют и что дальше?

Предложение вызвало неоднозначные отклики: одни видят в этом шаг к транспорной прозрачности, другие — лишь один из многих инструментов, далеко не решающих системные проблемы города.

Тем не менее в условиях стремительного роста числа автомобилей и постоянных ремонтов, такие инициативы выглядят востребованными.

«Пробки — это не просто раздражение, а фактор, напрямую влияющий на качество жизни», — подчеркивают эксперты.

Таким образом, в Петербурге набирает обороты дискуссия о том, как сделать поездки более прогнозируемыми и комфортными на фоне регулярных ремонтных кампаний.

«Горячая линия для водителей» — это попытка вернуть контроль и оперативность сообщения, чтобы уменьшить стресс и создать более понятную дорожную ситуацию для всех участников движения.