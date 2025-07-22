Теперь по ГОСТу: какие требования к школьным принадлежностям и форме появятся в России

С 1 августа 2025 года в России вступает в силу новый ГОСТ, который предъявляет важные требования к школьным рюкзакам и поможет сделать их более удобными и безопасными.

Этот стандарт разработан с учетом опыта педагогов, медиков и самих родителей. Ведь рюкзак — это не просто стильный аксессуар, а предмет, напрямую влияющий на здоровье школьника.

Вес

Главное нововведение — это ограничение веса пустого рюкзака. Для учеников младших классов он не должен превышать 700 граммов, без учета ярлыков и дополнительных аксессуаров, пишет РИА Новости.

Для старшеклассников эта граница чуть выше — не более 1 килограмма. Такая мера поможет снизить нагрузку на позвоночник, и тем самым избежать проблем с осанкой и болями в спине.

Какие еще требования

Кроме веса, стандарт обращает внимание на материалы рюкзаков. Они должны быть сделаны из нелегковоспламеняющихся тканей, чтобы повысить безопасность ребенка в любых условиях.

Еще одна важная деталь — это наличие на рюкзаке светоотражающих элементов, которые заметно повышают видимость ребенка в темное время суток, снижая риск ДТП.

Эстетика

Кроме того, ткани рюкзаков должны быть устойчивы к физическому трению и воздействию пота. Это значит, что они не будут быстро изнашиваться, выцветать или пачкаться.

Так, рюкзак будет выглядеть хорошо даже при ежедневном активном использовании.

А что с формой?

Еще с 1 июля 2025 года действует ГОСТ, который диктует стандарты для школьной формы. Важно, что там не прописаны цвет или фасон — школы сами решают, как должна выглядеть форма.

Но он ставит строгие требования к качеству и безопасности материалов: форма должна быть изготовлена из дышащих, гипоаллергенных тканей с натуральными подкладками.

Также в ней не должно быть токсичных красителей, а также обязательна безопасная фурнитура. Форма должна хорошо сидеть по фигуре ребенка и не сковывать движений.

Что это значит для родителей?

Важно понимать, что принятый ГОСТ носит в основном рекомендательный характер, то есть пока его соблюдение не является строго обязательным.

Но если на стандарт ссылаются в государственных контрактах, школьных закупках или технических регламентах, тогда его требования становятся обязательными к исполнению.

Ранее родители в России отмечали, что многие школьные рюкзаки были слишком тяжелыми, сделаны из неудобных материалов и не имели элементов безопасности.

Новый ГОСТ направлен на то, чтобы помочь производителям выпускать качественные и безопасные изделия, которые будут учитывать физиологические особенности детей.