Солнечный рекорд: как июль 2025-го вошел в историю Петербурга и какая погода ждет город дальше

Вторая половина июля 2025 года стала настоящим подарком для жителей и гостей Санкт-Петербурга — город пережил один из самых солнечных и теплых периодов за последние 60 лет.

За 10 дней солнце светило здесь почти без перерыва — впечатляющие 134,1 часа, побив рекорд 1967 года, когда этот показатель был на час меньше.

Такие цифры удивляют, ведь даже в жарких 2010 и 2021 годах солнца было заметно меньше — около 115 и 127 часов соответственно.

Рекордное сияние и минимум дождей

Одной из причин такого яркого лета стала практически полное отсутствие дождей — всего за 10 дней выпало лишь 1,4 мм осадков, что стало минимальным значением за последние 28 лет.

Для Петербурга с его привычной сырой и переменчивой погодой это редкое явление, которое сразу заметно меняет атмосферу города.

Тепло без излишней жары

Средняя температура воздуха за этот же период составляла около +22,7 °C и вошла в десятку самых теплых за всю историю наблюдений.

При этом абсолютных температурных рекордов не было. Именно сочетание тепла и почти постоянного солнечного света создало ощущение настоящего лета, какого северная столица нечасто видит.

Погода на ближайшие дни: жара и немного дождей

Примечательно, что сейчас город на Неве накрыла непогода и дожди, но уже во второй половине недели ожидается новый виток жары, предупреждает синоптик Александр Колесов.

Ожидается возвращение жары около +30 градусов, а вот осадки впервые за неделю станут совсем редкими.

Как это влияет на город и жителей

Так что для петербуржцев не за горами солнечные и теплые дни, которые наверняка порадуют любителей прогулок, отдыха на свежем воздухе и летних развлечений.

После дождливого июня такая ясная и сухая вторая половина июля врезается в память особенно ярко — словно город получил долгожданный заряд энергии и позитива.

Если раньше тяжелая облачная погода была нормой, то сейчас даже северяне чаще видят солнечные лучи и чувствуют теплый ветер.

В итоге июль 2025 года в Северной столице войдет в историю не только рекордным количеством солнечного света, но и как месяц, когда город пережил короткий, но настоящий летний световой бум.

Теперь самое время пользоваться этой погодой по максимуму, ведь такие подарки природы в Петербурге – редкость и настоящая удача. Но выбирайте для купания разрешенные места, чтобы не омрачить отдых.