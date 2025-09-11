От Зимнего дворца до вилл в Ницце: куда исчезла личная недвижимость Николая II

Собственность последнего царя Российской империи оказалось в руках государства или ушло в частное пользование за рубежом.

Многие считают, что роскошные дворцы и красивые резиденции династии Романовых — это их личная собственность. Но на самом деле это не так.

Все эти здания и имения были государственными, а не личными. Царская семья только пользовалась им до революции 1917 года. Что же стало с этим огромным наследием после свержения власти?

Декрет о конфискации и судьба денег

За несколько дней до трагического расстрела семьи Романовых в июле 1918 года был издан важный декрет. Подписали его Ленин и Бонч-Бруевич, пишет Рамблер.

В документе сказано: все имущество императорской семьи, где бы оно ни находилось, переходит в собственность Советской республики. Это касалось не только дворцов, но и денежных средств.

На счетах Николая II и близких лежало около 358 миллионов рублей в отечественных банках и от 7 до 14 миллионов — за рубежом.

Все деньги и драгоценности изъяли и переправили либо в Народный банк, либо в музейные фонды.

Что стало с русскими дворцами?

После революции дворцы, где жили Романовы, лишились статуса царских резиденций. Они стали общедоступными зданиями, музеями или использовались для других целей.

Зимний дворец передали Временному правительству, а вскоре превратили в музей. Сейчас это Эрмитаж, один из главных музеев мира.

Александровский дворец в Царском селе открыли как государственный музей, но вскоре там устроили детский дом, а позже — дом отдыха сотрудников НКВД.

Во время Второй мировой войны дворец использовали немецкие оккупационные власти — там располагался штаб и тюрьма, сообщает Первый канал.

Зарубежные виллы Романовых

Самая крупная недвижимость семьи за рубежом располагалась во Франции и Дании.

Во Франции в Ницце была вилла, принадлежавшая жене Александра II. После ее смерти особняк запустили, и от него сохранились лишь фрагменты. Сейчас там медицинская клиника.

Рядом с виллой было имение, на месте которого построили церковь Святого Николая.

В 2011 году Российская Федерация официально вернула себе эту территорию после долгих судебных разбирательств, пишет Русская семерка.

Сейчас вокруг расположены Имперский парк и лицей.

Виллы в Дании

Император Александр III купил виллу Кайзер Вилла недалеко от Фреденсборга — родного города императрицы Марии Федоровны. Она регулярно приезжала туда к родителям.

Сейчас вилла — часть архитектурного комплекса, а дворец Фреденсборг по-прежнему используется датской королевской семьей.

Также в 1906 году Мария Федоровна приобрела виллу Гвидор возле Копенгагена. На ней она жила в эмиграции после революции. В 1928 году наследники продали виллу и мебель.