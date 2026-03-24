Думали, живая игрушка, а она показала зубы: собаки модной породы с трудом поддаются дрессировке - исследование

Ветеринары назвали, собак каких дизайнерских пород тяжело держать и воспитывать

Среди собаководов стало популярно заводить собак так называемых дизайнерских пород — помесь чистокровных представителей двух разных пород. Многие заводчики уверены, что дизайнерские помеси, такие как лабрадудли, кокапу, кавапу, легче дрессируются и лучше подходят для семей с детьми. Однако исследование Королевского ветеринарного колледжа показывает обратное.

Учёные проанализировали поведение 9402 собак из Великобритании и сравнили три популярные породы-помеси с их чистокровными родителями. Результаты оказались неожиданными: в 82% случаев, где были обнаружены различия, помеси демонстрировали более высокий уровень нежелательного поведения, чем чистые породы.

Самые проблемные породы

Среди изученных помесей наибольшие трудности вызывает кокапу (помесь кокер-спаниеля и пуделя). У них чаще встречались:

агрессия по отношению к владельцам;

соперничество с другими собаками;

страх громких звуков и дорожного движения;

лай, деструктивное поведение, когда хозяин уходит;

повышенная возбудимость.

Лабрадудли (лабрадор + пудель) и кавапу (кавалер-кинг-чарльз-спаниель + пудель) показали более спокойное поведение, но всё равно уступали чистокровным родителям.

Исследователи подчёркивают: многие владельцы выбирают дизайнерские породы, полагая, что они унаследовали лучшие качества от обеих линий — ум, дружелюбие, лёгкость в дрессировке. Но научные данные говорят об обратном. Доктор Ровена Пакер из Королевского ветеринарного колледжа объясняет: когда ожидания не совпадают с реальностью, страдают и собаки, и их хозяева.

Профессор Дэн О’Нил, соавтор исследования, добавляет:

«Полагаться на милый внешний вид „плюшевого мишки“ и предполагать, что эти собаки ведут себя как мягкие игрушки, просто небезопасно. Внешность может быть обманчива — даже у собак».

Исследователи советуют перед покупкой тщательно изучать особенности породы, обращаясь к надёжным источникам и посмотреть на родителей щенка, чтобы оценить их поведение.

Помеси пуделя остаются популярными, и, скорее всего, останутся такими надолго. Но осознанный выбор поможет избежать разочарований и обеспечит благополучие и собаке, и её будущей семье.