Лахта-2 и Лахта-3: публичные слушания внезапно приостановлены

Опубликовано: 24 марта 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Два новых небоскреба планируют построить в Приморском районе, рядом с уже существующей башней.

Публичные слушания по возведению высотных зданий в Приморском районе Петербурга, которые должны были появиться неподалёку от «Лахта Центра», были остановлены. Обсуждения планировались с 10 марта по 8 апреля.

Об отмене общественных обсуждений проектов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» сообщили на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Ранее сообщалось, что два новых небоскрёба намерены построить рядом с существующей башней: один — высотой 710 метров, другой — 570 метров.

В них разместят офисы, музеи, выставочные пространства, спортзалы, поликлинику, магазины и кафе, а также парковки более чем на 3300 машин.

Юлия Аликова
