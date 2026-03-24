Лахта-2 и Лахта-3: публичные слушания внезапно приостановлены

Публичные слушания по возведению высотных зданий в Приморском районе Петербурга, которые должны были появиться неподалёку от «Лахта Центра», были остановлены. Обсуждения планировались с 10 марта по 8 апреля.
Об отмене общественных обсуждений проектов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» сообщили на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.
Ранее сообщалось, что два новых небоскрёба намерены построить рядом с существующей башней: один — высотой 710 метров, другой — 570 метров.
В них разместят офисы, музеи, выставочные пространства, спортзалы, поликлинику, магазины и кафе, а также парковки более чем на 3300 машин.