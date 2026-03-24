Как поступить в школу «Газпрома» на Васильевском острове?

«Газпром школа Санкт-Петербург» на Васильевском острове — это современный образовательный комплекс, который открылся 1 сентября 2025 года как второй корпус школы (первый расположен на Крестовском острове). Учебное заведение ориентировано на углублённое изучение научно-технических дисциплин и подготовку будущих специалистов в сфере науки, технологий и инженерии.
Чем интересна школа
Уникальная инфраструктура. Корпус «Васильевский» оснащён нетиповыми пространствами для развития в разных областях:
Эколого-биологический центр. Здесь проводятся лабораторные работы по биологии и химии, изучаются растения и животные.
Испытательный полигон для летательных аппаратов. Предназначен для настройки и тестирования роботов.
Школьные музеи. «Окна Петербурга» и «Культурный код Петербурга» помогают воспитывать учащихся в контексте городской культуры.
Спортивные зоны. Скалодром, бассейн, ледовая арена мотивируют заниматься спортом.
Научно-техническое направление. С 2025 года школа сделала акцент на развитии этого направления. Ученики глубже осваивают навыки исследовательской и проектной работы, знакомятся с профессиями в области науки и технологий. В учебном плане появились курсы исследовательской культуры, а в расписании выделено время для системной подготовки к олимпиадам и конкурсам.
Связь с газовой отраслью. Хотя школа не является общедоступной, она активно знакомит учащихся с деятельностью «Газпрома». В корпусе «Крестовский» работает выставочное пространство «Научная галерея „Газпром“» — интерактивная площадка, где можно узнать о нефтегазовой отрасли, истории компании, социальных проектах и востребованных профессиях. Ученики посещают предприятия, где изучают процессы добычи и переработки газа.
Система ученического самоуправления. В школе действует система ученического самоуправления, вдохновлённая управленческой структурой «Газпрома». Ученики делятся на семь департаментов, и каждый из них по очереди становится лидером школьной жизни в течение учебного года. Это позволяет ребятам погружаться в конкретную область знаний и развивать навыки управления.
Участие в крупных проектах. Школа — активный участник и площадка проведения таких мероприятий, как Петербургский международный образовательный форум, Молодёжный профориентационный форум «Наноград», Петербургский молодёжный исторический форум «Герои Отечества».
Как поступить
«Газпром школа Санкт-Петербург» — частное общеобразовательное учреждение (ЧОУ), и обучение в ней бесплатное, но доступно только для детей сотрудников ПАО «Газпром». Для поступления необходимо:
- Подтвердить статус ребёнка сотрудника компании.
- Подать заявление и пакет документов в администрацию школы.
- Пройти вступительные испытания (если они предусмотрены для конкретного класса или профиля).