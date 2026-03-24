Как поступить в школу «Газпрома» на Васильевском острове?

Обучение в «Газпром школе Санкт-Петербурга» доступно только для детей сотрудников ПАО «Газпром».

«Газпром школа Санкт-Петербург» на Васильевском острове — это современный образовательный комплекс, который открылся 1 сентября 2025 года как второй корпус школы (первый расположен на Крестовском острове). Учебное заведение ориентировано на углублённое изучение научно-технических дисциплин и подготовку будущих специалистов в сфере науки, технологий и инженерии.

Чем интересна школа

Уникальная инфраструктура. Корпус «Васильевский» оснащён нетиповыми пространствами для развития в разных областях:

Эколого-биологический центр. Здесь проводятся лабораторные работы по биологии и химии, изучаются растения и животные.

Испытательный полигон для летательных аппаратов. Предназначен для настройки и тестирования роботов.

Школьные музеи. «Окна Петербурга» и «Культурный код Петербурга» помогают воспитывать учащихся в контексте городской культуры.

Спортивные зоны. Скалодром, бассейн, ледовая арена мотивируют заниматься спортом.

Научно-техническое направление. С 2025 года школа сделала акцент на развитии этого направления. Ученики глубже осваивают навыки исследовательской и проектной работы, знакомятся с профессиями в области науки и технологий. В учебном плане появились курсы исследовательской культуры, а в расписании выделено время для системной подготовки к олимпиадам и конкурсам.

Связь с газовой отраслью. Хотя школа не является общедоступной, она активно знакомит учащихся с деятельностью «Газпрома». В корпусе «Крестовский» работает выставочное пространство «Научная галерея „Газпром“» — интерактивная площадка, где можно узнать о нефтегазовой отрасли, истории компании, социальных проектах и востребованных профессиях. Ученики посещают предприятия, где изучают процессы добычи и переработки газа.

Система ученического самоуправления. В школе действует система ученического самоуправления, вдохновлённая управленческой структурой «Газпрома». Ученики делятся на семь департаментов, и каждый из них по очереди становится лидером школьной жизни в течение учебного года. Это позволяет ребятам погружаться в конкретную область знаний и развивать навыки управления.

Участие в крупных проектах. Школа — активный участник и площадка проведения таких мероприятий, как Петербургский международный образовательный форум, Молодёжный профориентационный форум «Наноград», Петербургский молодёжный исторический форум «Герои Отечества».

Как поступить

«Газпром школа Санкт-Петербург» — частное общеобразовательное учреждение (ЧОУ), и обучение в ней бесплатное, но доступно только для детей сотрудников ПАО «Газпром». Для поступления необходимо: