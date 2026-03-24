Сажаю эти многолетники в марте — и уже в этом году они радуют меня цветением: ленивый сад без хлопот

Обычно они зацветают только на второй год, но есть растения, которые радуют цветами уже в первый сезон. О таких рассказала автор Дзен-канала "Сад".
Агастахе
Формирует пышные кусты до 1–1,3 м. Цветёт колосками белого, розового и фиолетового оттенков. Неприхотлив, любит умеренный полив и хорошо растёт даже на бедных почвах.
Дельфиниум
Настоящий гигант сада — до 2 метров в высоту. Яркие высокие соцветия делают клумбу эффектной. Цветовая гамма — от белого до насыщенно синего.
Эхинацея
Нарядное растение с крупными цветами. Бывает разной формы и высоты. Зацветает примерно через 4–5 месяцев после всходов и долго держит декоративность.
Рудбекия
Быстро разрастается и даёт яркие жёлтые или бордовые цветы. Минимальный уход — и клумба выглядит живой и солнечной всё лето.
Колокольчик карпатский
Компактный, но очень эффектный. Насыщенно-синие цветы отлично подходят для бордюров и клумб. Любит открытые солнечные места.
Если хочется результата без долгого ожидания — выбирайте именно эти многолетники. Они быстро растут, не требуют сложного ухода и уже в первый год делают сад ярким и живым.
