Сажаю эти многолетники в марте — и уже в этом году они радуют меня цветением: ленивый сад без хлопот

Обычно они зацветают только на второй год, но есть растения, которые радуют цветами уже в первый сезон. О таких рассказала автор Дзен-канала "Сад".

Агастахе

Формирует пышные кусты до 1–1,3 м. Цветёт колосками белого, розового и фиолетового оттенков. Неприхотлив, любит умеренный полив и хорошо растёт даже на бедных почвах.

Дельфиниум

Настоящий гигант сада — до 2 метров в высоту. Яркие высокие соцветия делают клумбу эффектной. Цветовая гамма — от белого до насыщенно синего.

Эхинацея

Нарядное растение с крупными цветами. Бывает разной формы и высоты. Зацветает примерно через 4–5 месяцев после всходов и долго держит декоративность.

Рудбекия

Быстро разрастается и даёт яркие жёлтые или бордовые цветы. Минимальный уход — и клумба выглядит живой и солнечной всё лето.

Колокольчик карпатский

Компактный, но очень эффектный. Насыщенно-синие цветы отлично подходят для бордюров и клумб. Любит открытые солнечные места.

Если хочется результата без долгого ожидания — выбирайте именно эти многолетники. Они быстро растут, не требуют сложного ухода и уже в первый год делают сад ярким и живым.

