Огурцы - как изумрудные стрелы, помидоры - как алые шары: мои фавориты для посадки в этом году

Каждый год на своем огороде агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова сажает не только новинки, но и проверенные временем сорта.
Семена овощей она старается покупать ежегодно, ведь от правильного выбора напрямую зависит, каким будет урожай.
В этом году агроном решила поделиться тем, какие сорта и гибриды будут высажены на грядках.
Мазарини
Это сорт, из зрелых плодов которого можно брать семена и использовать их в следующем сезоне. Он неприхотлив в уходе, но главные его достоинства - стабильная урожайность из года в год и необыкновенный вкус.
"Плоды у него красивой формы, ярко-розового цвета. Мякоть на разрезе зернистая, сочная и нежная, а семенная камера очень мелкая. Кожица тонкая, поэтому помидоры долго не хранятся", - отметила Давыдова.
Де Барао красный
Этот сорт отличается хорошим иммунитетом и устойчивостью к большинству распространенных болезней и вредителей. Кроме того, этот сорт холодостоек и неплохо переносит затенение.
Плодоношение длительное. Помидорчики небольшого размера продолжают созревать до самой осени. Они идеально подходят для засолки и консервирования.
Большая мамочка
Ухаживать за ней довольно просто: вырастают компактные кусты, которые требуют минимального внимания. Плоды появляются уже спустя три месяца после появления всходов.
Помидоры слаборебристые, без пустот и водянистости, нежные, сочные и очень аппетитные на вкус.
Пасалимо
"Это голландский гибрид огурцов, который не требует опыления пчелами. Проблем с выращиванием он не доставляет: растение обладает стойкостью ко многим болезням, в том числе к мучнистой росе и оливковой пятнистости", - сообщила Давыдова.
Огурчики получаются плотными, упругими, хрустящими и сочными — хороши как в засолке, так и в консервировании.
Подмосковные вечера
Сорт выносливый к любым погодным условиям и нетребовательный к почвам. Плодоносить растение начинает примерно через 45 дней после появления всходов.
Кусты растут сильными, на них формируется большое количество зеленцов. Вкус у них слегка сладковатый, а мякоть приятно хрустит.
"Огурцы бугорчатые, без горечи и пустот, не слишком сочные - идеальный вариант для консервирования", - поделилась специалист.
Ранее портал "Городовой" сообщал, чем подкормить малину после схода снега.