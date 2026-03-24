Огурцы - как изумрудные стрелы, помидоры - как алые шары: мои фавориты для посадки в этом году

Шикарные сорта огурцов и помидоров от агронома Давыдовой

Каждый год на своем огороде агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова сажает не только новинки, но и проверенные временем сорта.

Семена овощей она старается покупать ежегодно, ведь от правильного выбора напрямую зависит, каким будет урожай.

В этом году агроном решила поделиться тем, какие сорта и гибриды будут высажены на грядках.

Мазарини

Это сорт, из зрелых плодов которого можно брать семена и использовать их в следующем сезоне. Он неприхотлив в уходе, но главные его достоинства - стабильная урожайность из года в год и необыкновенный вкус.

"Плоды у него красивой формы, ярко-розового цвета. Мякоть на разрезе зернистая, сочная и нежная, а семенная камера очень мелкая. Кожица тонкая, поэтому помидоры долго не хранятся", - отметила Давыдова.

Де Барао красный

Этот сорт отличается хорошим иммунитетом и устойчивостью к большинству распространенных болезней и вредителей. Кроме того, этот сорт холодостоек и неплохо переносит затенение.

Плодоношение длительное. Помидорчики небольшого размера продолжают созревать до самой осени. Они идеально подходят для засолки и консервирования.

Большая мамочка

Ухаживать за ней довольно просто: вырастают компактные кусты, которые требуют минимального внимания. Плоды появляются уже спустя три месяца после появления всходов.

Помидоры слаборебристые, без пустот и водянистости, нежные, сочные и очень аппетитные на вкус.

Пасалимо

"Это голландский гибрид огурцов, который не требует опыления пчелами. Проблем с выращиванием он не доставляет: растение обладает стойкостью ко многим болезням, в том числе к мучнистой росе и оливковой пятнистости", - сообщила Давыдова.

Огурчики получаются плотными, упругими, хрустящими и сочными — хороши как в засолке, так и в консервировании.

Подмосковные вечера

Сорт выносливый к любым погодным условиям и нетребовательный к почвам. Плодоносить растение начинает примерно через 45 дней после появления всходов.

Кусты растут сильными, на них формируется большое количество зеленцов. Вкус у них слегка сладковатый, а мякоть приятно хрустит.

"Огурцы бугорчатые, без горечи и пустот, не слишком сочные - идеальный вариант для консервирования", - поделилась специалист.

Ранее портал "Городовой" сообщал, чем подкормить малину после схода снега.