1 ложка на "волшебную" мульчу – и малина дарит ягоды-великаны: весенний совет Ивана Русских

Каждый дачник мечтает получить богатый урожай малины. Из сладких ягод получаются невероятное варенье и ароматные компоты, но самое большое удовольствие - есть их прямо с куста.
Однако после зимы кустарник нуждается в поддержке, чтобы вовремя проснуться и набрать силу для нового сезона. В этом поможет весенняя подкормка, которую выполняют сразу после схода снега, когда почва уже немного прогрелась.
Это удобрение также подходит для смородины, ежевики и других садовых растений (кроме голубики). Более того, смесь выгодно сочетает в себе сразу два агроприема: мульчирование и питание корней.
Нам понадобится:
- опилки - 1 ведро;
- зола древесная - 1 л.
Тщательно перемешайте компоненты. Готовой смесью аккуратно замульчируйте приствольные круги кустарников. После этого приготовьте раствор: 1 столовая ложка мочевины на 10 литров воды. Тщательно пропитайте этой жидкостью выложенную мульчу.
"Если вы добавите туда триходерму, честь вам и хвала", - отметил биолог Иван Русских на своем канале "Иванова наука".
Такая простая процедура запускает активный рост корней и пробуждает почки к развитию. Уже через несколько недель кусты отблагодарят вас дружным цветением, а позже - крупной и сладкой ягодой.
