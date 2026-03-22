1 ложка на "волшебную" мульчу – и малина дарит ягоды-великаны: весенний совет Ивана Русских
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

1 ложка на "волшебную" мульчу – и малина дарит ягоды-великаны: весенний совет Ивана Русских

Опубликовано: 22 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
Чем подкормить малину после схода снега

Каждый дачник мечтает получить богатый урожай малины. Из сладких ягод получаются невероятное варенье и ароматные компоты, но самое большое удовольствие - есть их прямо с куста.

Однако после зимы кустарник нуждается в поддержке, чтобы вовремя проснуться и набрать силу для нового сезона. В этом поможет весенняя подкормка, которую выполняют сразу после схода снега, когда почва уже немного прогрелась.

Это удобрение также подходит для смородины, ежевики и других садовых растений (кроме голубики). Более того, смесь выгодно сочетает в себе сразу два агроприема: мульчирование и питание корней.

Нам понадобится:

  • опилки - 1 ведро;
  • зола древесная - 1 л.

Тщательно перемешайте компоненты. Готовой смесью аккуратно замульчируйте приствольные круги кустарников. После этого приготовьте раствор: 1 столовая ложка мочевины на 10 литров воды. Тщательно пропитайте этой жидкостью выложенную мульчу.

"Если вы добавите туда триходерму, честь вам и хвала", - отметил биолог Иван Русских на своем канале "Иванова наука".

Такая простая процедура запускает активный рост корней и пробуждает почки к развитию. Уже через несколько недель кусты отблагодарят вас дружным цветением, а позже - крупной и сладкой ягодой.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 7
🙏 1
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью