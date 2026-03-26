Втулки от туалетной бумаги больше не выбрасываю, а берегу как зеницу ока: вот зачем они нужны – 7 лайфхаков

Картонную втулку от туалетной бумаги многие хозяйки просто выбрасывают в "мусорку", а зря. Ведь этот простой предмет можно с пользой использовать и для дома, и для дачи. Оказывается, обычная втулка от туалетной бумаги способна решить сразу 7 насущных бытовых проблем. Каких именно, рассказала автор Дзен-канала "Лайфхаки от гайки" (18+).

Стаканчики для рассады

Из бумажной втулки получится отличный стаканчик для рассады. Нужно установить втулки в поддон, заполнить их грунтом и посеять семена. А когда томаты или перцы подрастут, то их можно высадить на постоянное место прямо во втулках. Ведь картон перегниет, а корни при пересадки не повредятся.

Насадка для пылесоса

Если надеть втулку на телескопическую трубку или шланг пылесоса и сжать ее, то можно с легкостью удалить пыль и мусор из узких оконных щелей и других труднодоступных мест.

Кормушка для птиц

Осенью и зимой из втулки от туалетной бумаги можно сделать кормушку для птиц. Для этого достаточно продеть через картонный цилиндр ленту или веревку для подвешивания кормушки, смазать втулку снаружи медом или арахисовым маслом и обвалять ее в семечках. Птицы будут с удовольствием склевывать угощение прямо с картона.

Розжиг для мангала

Если наполнить втулки от туалетной бумаги опилками, сухими листьями или бумагой, то получится отличный розжиг для мангала.

Творчество

Из втулок от туалетной бумаги можно смастерить игрушечные домики, замки, а можно использовать втулки как органайзер для мелочей.

Мульча

Картонные втулки можно использовать и в качестве мульчи. Ведь картон отлично сохраняет в почве влагу и тепло. Кроме того, снижается риск роста сорняков.

Создание теплых грядок

Цилиндры от туалетной бумаги пригодятся и для обустройства теплых грядок. Картонным материалом нужно выложить нижний слой такой грядки.

Ранее мы сообщали, какую пользу в быту приносят крышки от сметаны.