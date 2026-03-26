Замиокулькасу в конце марта - важнее воды: 1 таблетка из аптечки - и побеги полезут как по расписанию

Эксперт назвал самую главную подкормку для замиокулькаса

Это растение часто называют "долларовым деревом". Оно ценится цветоводами за необычный, экзотический облик. Мясистые, глянцевые листья и крепкие стебли делают его настоящим украшением любого интерьера. Речь идет о замиокулькасе. Этот суккулент славится своей выносливостью, но, как и любой живой организм, требует внимания и соблюдения определенных условий.

Если ваш замиокулькас вдруг перестал расти и выпускать новые листья-рахисы, это может быть сигналом о том, что ему чего-то не хватает. Одна из частых причин – недостаток питания. Особенно важным элементом для экзота является кальций. Он накапливается в его сочных побегах в виде оксалата кальция и играет ключевую роль в развитии и росте.

Удобрение из аптеки

Если вы хотите стимулировать появление новых рахисов у зеленого питомца, то попробуйте подкормить его глюконатом кальция, советует эксперт канала "Маленькая дача". Для этого достаточно растолочь одну таблетку, растворить ее в литре прохладной кипяченой воды и хорошо перемешать. Поливайте растение этим раствором небольшими порциями, не чаще одного раза в месяц.

Личный опыт цветовода

"Все нужные подкормки для комнатных растений содержатся в моей аптечке. Глюконат кальция использую по необходимости для поддержания декоративности зеленых питомцев и для стимуляции их роста. Результат жидкой подкормки будет виден уже спустя несколько дней". Новые побеги полезут как по расписанию, - поделилась Мария из Сызрани.

