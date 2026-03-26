ИИ-охотники за борщевиком: «Городовой» в Петербурге вычислит сорняк и спасет от штрафов на 800 тысяч

С началом агротехнического сезона нейросетевые системы «Городовой» начнут обнаруживать борщевик. ИИ способен определять сорняк на любой стадии развития.
В Санкт-Петербурге борщевик Сосновского активизируется для бурного роста. Это опасное растение выходит из земли ранней весной, обгоняя другие культуры на 7–10 дней, уточнили в ГАТИ.
Владельцам участков советуют прямо сейчас проверить территории и ликвидировать сорняк на ранней фазе. Иначе им придется заплатить штрафы.
По старту агротехнического периода ГАТИ активирует опцию поиска борщевика в восьми комплексах «Городовой». Искусственный интеллект фиксирует вредоносное растение на всех этапах роста.
За прошлый год нейросети нашли 9 заросших участков, а владельцам выписали штрафы более чем на 800 тысяч рублей.