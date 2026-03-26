Городовой / Город / ИИ-охотники за борщевиком: «Городовой» в Петербурге вычислит сорняк и спасет от штрафов на 800 тысяч
2 стакана под дерево – и собираем по 100 кг вишни и сливы в год: корзин для урожая не хватит  Полезное
Лидер России: Петербург выделил бизнесу 104 млрд, перевыполнив план на 68% Город
Старый куст смородины снова завалит вас урожаем: простой способ, о котором молчат Полезное
Нежный салат из пекинской капусты за 7 минут: быстро, полезно, вкусно - если гости на пороге Полезное
«Каретная» на горизонте: строители дошли до участка будущей станции Город
ИИ-охотники за борщевиком: «Городовой» в Петербурге вычислит сорняк и спасет от штрафов на 800 тысяч

Опубликовано: 26 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
ИИ-охотники за борщевиком: «Городовой» в Петербурге вычислит сорняк и спасет от штрафов на 800 тысяч
ИИ-охотники за борщевиком: «Городовой» в Петербурге вычислит сорняк и спасет от штрафов на 800 тысяч
Опасное растение появляется ранней весной, опережая другую растительность.

С началом агротехнического сезона нейросетевые системы «Городовой» начнут обнаруживать борщевик. ИИ способен определять сорняк на любой стадии развития.

В Санкт-Петербурге борщевик Сосновского активизируется для бурного роста. Это опасное растение выходит из земли ранней весной, обгоняя другие культуры на 7–10 дней, уточнили в ГАТИ.

Владельцам участков советуют прямо сейчас проверить территории и ликвидировать сорняк на ранней фазе. Иначе им придется заплатить штрафы.

По старту агротехнического периода ГАТИ активирует опцию поиска борщевика в восьми комплексах «Городовой». Искусственный интеллект фиксирует вредоносное растение на всех этапах роста.

За прошлый год нейросети нашли 9 заросших участков, а владельцам выписали штрафы более чем на 800 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
