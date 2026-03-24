Самый восточный форпост Ленобласти: поселок, разделенный рекой на две части – как добраться и что посмотреть

На востоке Ленинградской области находится поселок Вознесенье. Это один из самых отдаленных уголков региона - с одной стороны он граничит с Карелией, а с другой - с Вологодской областью.

Несмотря на удаленность от Петербурга (около 360 км), поселок привлекает немало туристов. Вознесенье разделен рекой Свирь на две части, которые соединяет круглогодичная паромная переправа.

История поселка

Свое название поселок получил от Вознесенского монастыря, который стоял на берегу еще до реформ Екатерины II. Обитель упразднили в XVIII веке. После этого церковь стала приходской, но в 1937 году ее закрыли, а в 60-е разрушили. Сегодня о прошлом напоминает поклонный крест, установленный на месте древнего монастыря.

Долгое время Вознесенье был простой рыбацкой деревней. Все изменилось в XIX веке с появлением Мариинской водной системы, которая соединила центр России с Петербургом.

Вознесенье превратилось в крупный перевалочный пункт: здесь грузы перегружали с озерных судов на речные, работали склады и причалы. Также сохранился вход в Онежский канал. Он был построен, чтобы суда могли обойти бурное озеро.

legion-media

Современные храмы поселка

Сейчас духовная жизнь сосредоточена в двух местах. На левом берегу, у пристани, в 2016 году построили деревянную часовню Николая Чудотворца.

А в глубине поселка стоит каменная Вознесенская церковь, возведенная в 2000-х. Однако новому зданию менее двадцати лет, и оно уже признано аварийным. Сейчас службы проходят в часовне, где оборудован алтарь.

Достопримечательности поселка

Секретный бункер Маннергейма

На правом берегу Свири находится финский фортификационный комплекс «Глаз росомахи», который построили в 1942–1943 годах. Укрепления не участвовали в боях, поскольку в 1944 году финны отступили. Сегодня энтузиасты расчистили бункеры для создания исторического парка.

Память о войне

Исток Свири был оккупирован 2,5 года. К освобождению в 1944 году в поселке не осталось уцелевших зданий. В местном парке находятся братская могила и памятник защитникам Отечества.

legion-media

Необычный памятник и уникальная переправа

В поселке установлен нестандартный памятник Ленину: бюст на постаменте из стопки книг. Главная инженерная достопримечательность - паром «Аркадий Филатов». Это единственная круглогодичная паромная переправа на Северо-Западе. Она связывает две части поселка, работая даже зимой.

Инфраструктура

В 2023 году отремонтировали подъездную дорогу к поселку. В прошлом году обновили культурно-спортивный комплекс. Главная гордость - благоустроенная набережная Свири с зонами отдыха, качелями и арт-объектами, сообщает "Путешествия по городам и весям".

