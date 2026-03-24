Смерть на балконе: пьяная ссора в Петербурге закончилась трагедией
Смерть на балконе: пьяная ссора в Петербурге закончилась трагедией

Опубликовано: 24 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Задержан 47-летний мужчина.

22 марта в отдел полиции Невского района поступил звонок: на балконе квартиры в доме на Шлиссельбургском проспекте обнаружили тело неизвестной женщины.

Прибывшие сотрудники увидели, что труп накрыт шторой, а на теле заметны многочисленные гематомы, что сразу указало на возможное насильственное убийство. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

Через несколько часов правоохранителям удалось задержать подозреваемого — 47‑летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, между ним и погибшей возник конфликт, в ходе которого он жестоко избил женщину, уточнили в ведомстве.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Однако это не первое громкое разбирательство, в котором фигурирует этот мужчина: ранее его уже неоднократно судили, в том числе за убийство.

Автор:
Юлия Аликова
