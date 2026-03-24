Смерть на балконе: пьяная ссора в Петербурге закончилась трагедией

22 марта в отдел полиции Невского района поступил звонок: на балконе квартиры в доме на Шлиссельбургском проспекте обнаружили тело неизвестной женщины.
Прибывшие сотрудники увидели, что труп накрыт шторой, а на теле заметны многочисленные гематомы, что сразу указало на возможное насильственное убийство. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.
Через несколько часов правоохранителям удалось задержать подозреваемого — 47‑летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, между ним и погибшей возник конфликт, в ходе которого он жестоко избил женщину, уточнили в ведомстве.
В отношении петербуржца возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Однако это не первое громкое разбирательство, в котором фигурирует этот мужчина: ранее его уже неоднократно судили, в том числе за убийство.