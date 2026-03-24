Этот ядовитый цветок – ваш соратник в огороде: белокрылку за километр отгонит – пчел магнитом притянет

Агератум – долгоцветущее растение с пушистыми голубыми цветками, напоминающими помпончики, с компактными кустиками и ярко-зелеными листьями. Почему этот цветок станет вашим помощником в огороде, рассказала автор Дзен-канала «Волжский сад».
Основная информация
Агератум – растение семейства Астровые. Среди 6 видов рода в декоративном цветоводстве применяют только агератум Хоустона. Этот многолетник теплолюбив и отлично подходит для ковровых цветников, клумб и низких бордюрах.
Агератум долго и пышно цветет, в срезке продолжительное время остается свежим. Одно из важнейших преимуществ – нетребовательность в уходе. Все, что ему требуется – систематический и обильный полив.
Меры предосторожности
Сок агератума ядовит для насекомых: он уничтожает вредителей или делает их бесплодными – и все это без агрессивной химии. В то же время сильный и приятный аромат привлекает пчел.
Ядовитость растения опасна и для людей. Если работать с агератумом без защитных перчаток, есть риск столкнуться с аллергической реакцией, раздражением кожи и слизистых. Если попробовать растение на вкус, вероятно отравление, особенно у детей и домашних питомцев.
Итак, при работе с растение обязательно надевайте перчатки, а в конце тщательно мойте руки. Следите за тем, чтобы домашние питомцы и дети не играли рядом с посадками. Если ядовитый сок все же попал на незащищенный участок кожи, промойте его большим количеством воды.
