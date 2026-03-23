Задабриваем осенних королев: рассада будет крепче стали, астры дружно взойдут ровным строем – цвести будут до ноября

Хотя сами по себе астры морозостойкие, долго цветут и различаются по формам и оттенкам, семена этих растений быстро теряют всхожесть. Сеять нужно строго прошлогодние семена, поскольку уже через пару лет после сбора взойдет в лучшем случае половина собранных семян. О том, как посадить астры на рассаду и в грунт, рассказала автор Дзен-канала «Волжский сад».
Сроки посева
Высаживать семена на рассаду в средней полосе нужно в конце марта-начале апреля, а в Ленинградской области, в Сибири и на Урале – в середине или в конце апреля.
В открытый грунт рассаду высаживают в середине или конце мая (в средней полосе) и в конце мая-начале июня (в более холодных регионах). Как только рассада достигла высоты в 5-7 см, а количество листочков достигло 5-6, можно высаживать ее в открытый грунт. Спешить не надо, иначе она плохо приживется.
Пошаговый алгоритм действий
Автор Дзен-канала привела подробный алгоритм действий по выращиванию астр. Сделайте так, и эти цветы украсят ваш участок, даже если вы раньше никогда их не высаживали.
- В первую очередь подготовьте грунт – смешайте 2 части торфа, 1 часть земли и 0,5 частей промытого речного песка. На каждые 5 л грунта добавляйте полстакана древесной золы и полстакана перлита. Для обеззараживания пролейте его сильным раствором марганцовки, после – фунгицидом.
- Замочите семена в растворе стимулятора роста на сутки или в слабом растворе марганцовки на 20 минут.
- Заделайте семена астры на глубину не больше 0,8 см, поскольку они мелкие. Сверху присыпьте их прокаленным песком слоем до 0,8 см, чтобы защитить всходы от черной ножки. Опрыскайте семена теплой водой и накройте контейнер пленкой. Держать его нужно в теплом, хорошо освещаемом месте.
- Появились первые петельки? Снимите пленку и поставьте контейнер на подоконник, окно которого выходит на южную сторону.
- Не перелейте растения: астрам предпочтительнее недолив, чем перелив. Избегайте попадания влаги на листья.
- При появлении 2-3 настоящих листочков пересадите сеянцы в отдельные стаканчики.
- За пару недель до высадки в открытый грунт начинайте закаливать растения на закрытом балконе или веранде с 30 минут до нескольких часов.
В середине или в конце мая пора пересаживать рассаду в открытый грунт. Место должно быть хорошо освещаемым, с рыхлой, нейтральной, плодородной почвой – и никакого свежего навоза!
Теперь остается только ждать пышного цветения и наслаждаться буйством красок.
Ранее портал «Городовой» рассказал о самых вредных работах в огороде, которые снижают урожайность.