Эти 5 работ в саду принесут только вред: что по привычке делают миллионы дачников – и как они лишаются урожая

Список дел в саду неисчислим, но среди них есть те, которые вредят растениям и снижают урожайность.
Ошибка №1: Поторопились с удобрениями
Если вносить удобрения в почву ранней весной, когда земля еще не прогрета, есть риск серьезно навредить растениям. Корни еще находятся в состоянии покоя и не усваивают из грунта питательные вещества.
Если снег начал быстро таять и пошли дожди, возможны два варианта развития событий. Первый – питательные вещества быстро вымоются из почвы и не поступят до корней. Второй – концентрированные удобрения дойдут прямо до пробуждающихся корней, которые испытают резкий химический стресс.
Ошибка №2: Поторопились снять с растений укрытия
Если в марте наступили теплые дни, это совсем не означает, что заморозков больше не будет. Они обязательно насупят, и тогда растения, столкнувшись с холодными ночами и резким солнцем, заболеют и получат солнечные ожоги.
Ошибка №3: Обильно полили грядки и деревья
Снег сошел, и кажется, что эта процедура быстрее пробудит растения. В действительности почва пропитана влагой, хоть и выглядит подсохшей на поверхности. А после дополнительного полива она станет переувлажненной, влага начнет застаиваться, воздухообмен нарушится – все это негативно повлияет на состояние корней.
Ошибка №4: Поспешили с рассадой
Даже когда погода стала теплой и солнечной, температура почвы не подходит для высадки рассады в открытый грунт. Семена или сеянцы загниют или будут лежать в сырой почве, ожидая наступления тепла.
Ошибка №5: Сильно обрезали деревья
Если во время сокодвижения вы слишком усердно обрежете деревья, то лишите его части питательных веществ. Тогда рост растения замедлится, поскольку оно направит все свои силы на восстановление. Урожая в этом году будет еще меньше.
