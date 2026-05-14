Бизнес-ланч за 2000 и номер со скидкой: почему выходные в Петербурге стали стоить 150 тысяч рублей

Основной вклад в рост иностранного турпотока вносят страны Азии.

Санкт-Петербург снова в центре внимания. Иностранные туристы возвращаются, но теперь их отдых выглядит иначе. Если раньше поездка в Петербург считалась бюджетным приключением, то сейчас это удовольствие для обеспеченных.

Китайский бум и страсть к комфорту

Больше всего Петербургом интересуются гости из Китая — спрос вырос почти на 40%. За ними активно подтягиваются путешественники из Индии и стран СНГ, пишет "Деловой Петербург".

Интересная деталь: современные иностранцы не хотят ютиться в хостелах. Почти половина всех броней приходится на отели «четыре звезды».

Туристы хотят сервиса и готовы за него платить. В среднем выходные в городе обходятся иностранцу из дальнего зарубежья в 150 тысяч рублей. Для сравнения: гости из ближнего зарубежья тратят почти вдвое меньше — около 80 тысяч.

Почему так дорого?

Ценник вырос не на пустом месте. Подорожало буквально всё:

Логистика. Перелеты стали сложнее и дороже.

Перелеты стали сложнее и дороже. Еда. Средний чек в ресторанах и даже в фастфуде поднялся на 6%. Теперь обычный обед обойдется примерно в 2100 рублей.

Средний чек в ресторанах и даже в фастфуде поднялся на 6%. Теперь обычный обед обойдется примерно в 2100 рублей. Бизнес-услуги. Командировки подорожали на 16%.

Кстати, росту потока помогли электронные визы. Теперь оформить разрешение на въезд можно онлайн всего за пару дней. Это «открыло двери» для многих туристов, которые раньше боялись бумажной волокиты.

Майский сюрприз: когда что-то пошло не так

Несмотря на наплыв иностранцев, в этом мае петербургские отельеры приуныли. Обычно в праздники цены взлетают до небес, но в этот раз всё вышло наоборот.

Чтобы заманить хоть кого-то, гостиницам пришлось давать скидки. В среднем ночь в отеле подешевела на 9% (до 5,6 тыс. рублей).

В Москве в это время цены тоже упали, но совсем незначительно. Эксперты говорят, что внутренний турист (россиянин) в этом мае выбрал другие направления, и отелям пришлось бороться за каждого гостя.

